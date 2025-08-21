今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「サチとベリ。」に投稿された、可愛すぎるいびきをかきながら眠る猫ちゃんの様子。動画の再生回数は90万回を突破し、投稿には「幸せそうで何よりw」「字幕が的確すぎる笑」といった声が集まっています。

【動画：笑いこらえるの辛すぎた…いびきをかきながら眠る猫を撮影した結果】

気持ちよく熟睡中

TikTokアカウント「サチとベリ。」に登場したのは、ラガマフィンの「サチ」ちゃん。飼い主さんの下で猫の「ベリ」ちゃんと一緒に暮らしている、面白いいびきを披露してくれる猫ちゃんです。

ある日、仰向けになりながら気持ちよさそうに熟睡していたというサチちゃん。そこで飼い主さんが、サチちゃんの可愛い寝姿を撮影していたところ、予想外のいびきをかく姿を収めることに成功したといいます。

中に人間が入ってる…？

気持ちよさそうに熟睡しているサチちゃんは、「ふぅ～」「ふ～んぐっ」「っんぐ」といったいびきをかいていたそう。少し音が高いいびきも可愛いですが、冒頭に口をむにゃむにゃさせている姿もたまりません。

飼い主さんに撮られているとは知らず、その後も熟睡を続けたサチちゃん。笑い声みたいにも聞こえるいびきや「ヴゥ～」という人間みたいないびきを発していたそうです。

飼い主さんも笑いをこらえるのに必死

サチちゃんのいびきが面白すぎて、飼い主さんも起こさないように笑いをこらえるのに必死だったとのこと。撮影しているカメラが若干揺れており、飼い主さんが必死に笑いをこらえているのが伝わってきます。

投稿は、TikTokにて11.5万件を超える高評価を集めるなど、大きな話題を呼ぶことに。飼い主さんだけでなく、見ていた視聴者の方々も思わず笑ってしまったようです。

投稿を見た視聴者からは、「フッフゥで吹いたwww」「このイビキならニヤニヤして寝れる(笑)」「可愛すぎるだろ口にゃむにゃむするの」「お顔を手で隠してる所から最後まで可愛すぎる♡」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「サチとベリ。」では、サチちゃん・ベリちゃんの可愛い日常の様子が投稿されています。

サチちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

