元SKE48のメンバーで、女優・グラビアアイドルの北野瑠華（きたの・るか＝26）がこのほど、8月29日に発売する写真集のタイトルが、ドラマタイトルと同じ「グラぱらっ！」（講談社）に決まったことを発表した。それに併せて、表紙と中面の大胆ショットも公開した。



SKE卒業後に発売した初写真集「触れて、みる？」で衝撃的なカットを披露し、グラビア界にデビューを果たした北野。今回は自身主演のドラマ「グラぱらっ！」とのコラボ写真集で、発売前から注目を集めている。



今回初公開された表紙カットは、グアムにあるホテルのプールサイドで撮影したビキニショット。北野が演じるヒロイン・葛木さくらのイラストと、北野のグラマラスボディが並ぶ斬新な一枚となっている。その他にも、大胆なバックショットや、テニスウェアからランジェリーをのぞかせる官能的なショットも公開された。



北野本人も見どころについて言及。「今回の写真集は、みなさんが普段見る写真集とは違い、ドラマでは描かれていない物語の続きを見られるような写真集になっています。今回のために『グラぱらっ！』原作の桂あいり先生が絵コンテを描いてくださり、ここでしか見られない葛木さくらの物語がたっぷりと詰まっています。写真集を見ているのにマンガを読んでいるような新しい感覚になりそうな予感！ 是非新しい『グラぱらっ！』の世界を楽しんでください！」とアピールしていた。



◆北野瑠華（きたの・るか）1999年5月25日生まれの26歳。岐阜県出身。2024年に『SKE48』を卒業し、女優・タレントとして幅広く活動中。初主演をつとめるドラマ「グラぱらっ！」（ABCテレビ/関西ローカル）が放送中。



（よろず～ニュース編集部）