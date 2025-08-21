ABEMAの恋愛リアリティー番組「シャッフルアイランド6」出演中の、まいか（26）らが21日、東京・有楽町ヒューリックホールで行う公演「JAPA VEGAS SUPER SHOWTIME」の取材会に出席した。

六本木のショークラブ「スーパースパーク東京」や「63ANGEL」（旧バーレスク東京）のダンサーらが本拠地を飛び出して歌やダンスのショーを届ける公演でチケットは販売開始6分で完売した。まいかは「バーレスク東京時代も含めて63ANGELでは初の試みだと思いますし、普段とはまた違った楽しみ方をお客さんにみせて盛り上げていけることをすごく楽しみにしています」と話した。普段は150人規模のステージで公演を行っているが今回は約1000人の観客の前でパフォーマンスする。今後は1万人規模会場での開催を目指しているといい「大きい夢の第1歩です。これからたくさんのお客さんを楽しませていきたいなと思っていますし、たくさん練習を頑張ってきたのでそれを今日は見せられたらいいなと思います」と力を込めた。

「顔面最強」とSNSで話題になるほどの美貌で、今年9月末には初写真集発売も決定。トップダンサーとして活躍している。「シャッフルアイランド」出演で女性ファンも増えたと明かし「お店ではお姉さんがセクシーな衣装で出演しているので抵抗ある方も多いと思います。興味を持っていただいている方に『そんなことないよ』ということを発信できるように、もっと知名度や影響力をつけて、架け橋のような存在になりたいなと最近は思っています」と今後の目標を掲げた。

取材会には、ダンサーの神山みれい、るみ、らんか、める、ふたば、みつりも登壇した。