¡¡Á°½µ¤Î£Î£Å£Ã·Ú°æÂô£·£²¤Ç£¶Ç¯¤Ö¤ê£³¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿Çð¸¶ÌÀÆü²Í¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÀï¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢£²½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¸å¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î´ë¶È¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª²Ö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ê¡¢½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤Æ¤¿¤ê¡£¡Ê½êÂ°Àè¤Î¡ËÉÙ»ÎÄÌ¤Î¼ÒÄ¹¡¢²ñÄ¹¤Ë¤ÏÄ¾ÀÑ¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ä¾ÀÜÏÃ¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¿ôÉ´·ï¤Ë¾å¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÊÖ¤¹¤Î¤Ë£³Æü¤«¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¹¬¤»¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÄ¾¶á£³Ç¯¤Ç£²ÅÙ¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¡£Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Á°½µ¤Î½À¤é¤«¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¹Å¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÀ¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤Îµå¶Ú¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¥«¥®¤Ëµó¤²¤¿¡£¡Ö¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¡Ë¾è¤»¤ë¾ì½ê¤È¤«¡¢¾è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤·¤Î¤²¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Á°½µÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ëÂç²ñ¤À¤¬¡¢¾¡Íø¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Éã¤Ç¥³¡¼¥Á¤ÎÉðÆ»¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÇ®¤¤·ãÎå¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö£±»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢Éã¤¬¡Ø£²Ï¢¾¡¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡££¶Ç¯¤Ö¤ê£Ö¤ò¿ë¤²¤¿Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢£²½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£