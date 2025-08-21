ABEMAの恋愛リアリティー番組「シャッフルアイランド6」出演中の神山みれい（24）らが21日、東京・有楽町ヒューリックホールで行う公演「JAPA VEGAS SUPER SHOWTIME」の取材会に出席した。

六本木のショークラブ「スーパースパーク東京」や「63ANGEL」（旧バーレスク東京）のダンサーらが本拠地を飛び出して歌やダンスのショーを届ける公演。チケットは販売開始6分で完売したという。

神山は「たくさんの方が待ってくださっているとのことなので、その思いを超えるくらいの熱量を伝えていけたらなと思っています」と意気込んだ。

2024年の「バーレスク総選挙」でグランプリを獲得するなどトップダンサーとして活躍している。グラビアや演技の仕事も増えてきており、「先日オーディションに合格しまして役付きでお芝居のお仕事がまた決まりました」と笑顔で報告。「ダンサーの中で芸能活動をしている子はまだあまりいないですが、ここからいろんな幅が広がって、私もみせられるんだと。これから入る子もダンサーだけでもなくもっと広い世界もみれるように、みなさんに知ってもらえるきっかけになることを示せるように頑張っていきたい」と話した。

取材会にはダンサーのまいか、るみ、らんか、める、ふたば、みつりも登壇した。