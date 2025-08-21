◇パ・リーグ ロッテー楽天（2025年8月21日 ZOZOマリン）

ロッテ・山口航輝外野手（25）が21日の楽天戦（ZOZOマリン）で3打席連続で本塁打を放ち、前日の同戦の最終打席から4打席連続本塁打となり、パ・リーグ記録に並んだ。ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が22年に記録したプロ野球記録に並ぶか注目された第4打席はアウトとなった。

この日も4番・指名打者で出場。初回2死三塁から自身初の3戦連発となる先制の5号2ランを放つと、2―1の4回には無死一塁から左中間へ特大の6号2ランを叩き込む。「打ったのは、フォークです。しっかり捉えることができて良かったです。ヨシ君（吉川）に勝ちをつけられるように次も頑張ります」と話すと、さらに打者一巡してこの回2度目の打席に立つと、2死一、三塁から左越え3ラン。この試合がプロ発先発の吉川を援護した。

記録達成が期待された7回先頭で迎えた第4打席では、フルスイングを見せたが空振り三振に倒れ、球場からもため息が漏れた。

山口は前日の7回に決勝の3ランを放つなど、今月5日の1軍再昇格から9戦7発、18日に25歳の誕生日を迎えてからは3戦5発と本塁打を量産している。