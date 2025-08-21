一休は、宿泊予約サイト「一休.com」で、「旅館・リゾートタイムセール」を8月20日正午から31日正午まで開催している。

設定ホテルと宿泊代金の一例は、センチュリーマリーナ函館（2名朝食付）が20,658円から、HAKODATE海峡の風（2名素泊まり）が21,010円から、ニッコースタイルニセコ HANAZONO（同）が12,804円から、Yu Kiroro（同）が29,876円から、ふふ日光（同）が70,272円から、鬼怒川温泉ホテル（2名2食付）が30,300円から、草津ナウリゾートホテル（2名素泊まり）が33,540円から、熱海パールスターホテル（2名朝食付）が59,687円から、il azzurri（同）が26,892円から、メルキュール富山砺波リゾート＆スパ（2名素泊まり）が6,708円から、日本平ホテル（同）が13,808円から、ふふ京都（同）が56,763円から、プレミアホテル門司港（同）が9,666円から、ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート（同）が26,400円からなど。

すべて税込で、付与されるポイントを即時利用した価格となる。対象施設は全国に設定されている。