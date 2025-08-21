警察官などを名乗る人物からの電話を受けた女性が現金をだましとられていたことがわかりました。被害額は約4700万円。



7月中旬、熊本市に住む80代の女性の固定電話に。





（電話の声）

「あなた名義の口座が犯罪に使われています」

「あなたの預金が暴力団に狙われています紙幣番号を調査しなければならない」



警察によりますと、男が名乗ったのは東京の警察官や検察庁職員。さらに男は現金を自宅の前に置くよう指示し、女性が現金を置いたところ、しばらくするとなくなっていたといいます。その後も、男から複数回電話があり、女性は何度か現金を置き、あわせて約4700万円をだましとられたということです。





8月6日までにお金を返すと言われていたものの戻ってこなかったため、女性が19日に警察に相談し被害が発覚しました。

県内では、ウソの電話からお金をだましとられるいわゆる「電話でお金詐欺」が増加しています。7月末までの被害件数は128件、被害額は約5億6000万円、すでに去年1年間を上回っています。（2024年の被害…113件 約4億5000万円）また最近は息子を名乗る電話が減り、警察官や検事など公的機関を名乗る詐欺の電話が増えているといいます。



実際に、KKTの女性スタッフにも徳島県警の警察官を名乗る男から電話がかかってきました。



（男の声）

「あなたの口座にお金を振り込まれてしまってる方がいっぱいいらっしゃるということでお話が上がってます」



（女性）

「でも口座には振り込みはないんですけども…」





（男の声）

「だからこちらで押収している口座に関してです。××銀行の口座に6000万円以上のお金が振り込まれていて、被害に遭われている方が19人もいらっしゃるんですよ」



熊本県警は

■「逮捕」や「犯罪」など不安になる言葉が出たら躊躇なく電話をきってほしい

■国際電話の拒否設定や録音機能付きの電話を設置するなど電話に出ない対策をしてほしい と呼びかけています。



