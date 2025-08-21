プロ野球のファームは21日、イースタン、ウエスタン両リーグで計4試合が行われた。

巨人はオイシックス戦（ハードオフ新潟）に8―3。先発の育成選手・花田は4回1/3を4安打2失点で、4番手・平内が2回2安打3奪三振無失点で2勝目（3セーブ）を挙げた。オコエが2安打3打点、育成選手の宇都宮とドラフト3位・荒巻（上武大）が2安打1打点。オイシックス先発・山下は3回1/3を5安打5失点で1敗目。知念が6回に9号ソロ。園部が3安打、大川が2安打をマーク。

DeNAは西武戦（横須賀）に4―1。先発・武田は2回2安打2奪三振無失点で、2番手の育成選手・金渕が2回1安打2奪三振無失点で1勝目。度会が2安打2打点、益子が2安打1打点、神里が2安打。西武先発・上田は5回4安打1失点で2敗目（5勝）を喫した。セデーニョが3安打、蛭間が2安打。

くふうハヤテ―オリックス戦（ちゅ〜るスタジアム清水）は5回裏終了時に降雨コールドとなりオリックスが1―0で完封勝利。先発の育成選手・芦田が3回3安打無失点で、2番手・富山が1回0/3を1安打無失点で2勝目。くふうハヤテ先発・大石は5回2安打5奪三振1失点（自責0）で9敗目（3勝）を喫した。

ソフトバンクは阪神戦（タマホームスタジアム筑後）に2―1。先発・板東が7回4安打9奪三振無失点で7勝目（2敗）を挙げた。阪神先発の育成選手・マルティネスは4回0/3を無安打6奪三振で無失点。ドラフト5位・佐野（日本海・富山）、野口が2安打を放った。