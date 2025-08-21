¡ÚDeNA¡ÛÅêÂÇÊ³¤ï¤º¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¼«¿È7Ï¢ÇÔ¤Ç10ÇÔÌÜ¡¡µÜùõ¤¬¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¤Ç1È¯¤â¶õË¤¤Ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç 5-2 DeNA¡Ê21Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
DeNA¤ÏÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢2¥«¡¼¥É¤Ö¤ê¤Î¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Ï¼«¿È6Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¡£6·î6Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï°ÊÍè¤Î5¾¡ÌÜ(9ÇÔ)¤òÌÜ»Ø¤·¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£
½é²ó¤È2²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢3²ó¤Ï¥Ò¥Ã¥È2ËÜ¤Ç2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¤ò¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤Ç¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·4²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢¥â¥ó¥Æ¥íÁª¼ê¤ËÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÏÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹Åç¤Ë2ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
È¿·â¤·¤¿¤¤ÂÇÀþ¤Ï¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦郄ÂÀ°ìÅê¼ê¤Ë4²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎµÜ粼ÉÒÏºÁª¼ê¤¬2¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤Ã¤Æ½ÐÎÝ¡£¤½¤Î¸å3ÎÝ¤Þ¤Ç¿ÊÎÝ¤¹¤ë¤â¡¢¥Ó¥·¥¨¥ÉÁª¼ê¤ÈÎÓÂö¿¿Áª¼ê¤¬ËÞÂà¤·¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
±ç¸î¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤Ï¡¢5²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7²ó¤Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥óÁª¼ê¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤Ë3¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿ÃæÀî¸×ÂçÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤Ï6²ó1/3¤ò5¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤Ç¤·¤¿¡£Ä¾¸å¤Î¹¶·â¡¢1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢µÜ粼ÉÒÏºÁª¼ê¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¶Ã°Û¤ÎÇ´¤ê¤ò¸«¤»¡¢20µåÌÜ¤ò¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤·¤Æ3ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢9²ó¤Ë¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤é·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¤¬2¥Ù¡¼¥¹¤Ç½ÐÎÝ¡£¤½¤Î¸å2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÜ粼Áª¼ê¤¬ËÞÂà¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£