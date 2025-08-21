21日（木）夜は、台風12号の影響で鹿児島県で非常に激しい雨が降っています。22日（金）にかけて、九州南部は大雨災害に厳重な警戒が必要です。

【台風情報】

21日午前9時に発生した台風12号、夜は鹿児島県を通過中です。このあともゆっくりとしたスピードで東寄りに進み、九州南部を通過して、その後、熱帯低気圧に変わる見込みです。

九州では強風や、高波、高潮、落雷、竜巻などに注意が必要です。

そして、特に大雨には厳重な警戒が必要です。

今後の雨雲の予想では、台風の動きが遅いですから、同じような場所に次々に発達した雨雲がかかる予想となっています。

また、台風からまだ離れている四国にも湿った空気が流れ込み、雨が降るでしょう。

予想雨量は、22日夕方までの多いところで、鹿児島で300ミリ、宮崎で180ミリとなっています。鹿児島では、22日夕方にかけて、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性がありますので、なるべく安全な場所でお過ごしください。

予想最高気温は、22日も西日本や東日本では35度を超えるところが多く、体温超えの暑さになるところもあるでしょう。熱中症にも厳重に警戒を続けてください。