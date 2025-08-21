スナックの女性に入れ込んでいる夫。反省する様子がなく、離婚をすべきか悩ましい【ママリ】

スナックの女性に入れ込む夫にモヤモヤ

前にも相談させて頂きました、旦那とスナックの女性との関係についてです。

旦那は2年程前から、スナックの女性と連絡を取り合い、買い物、ランチ、飲み、同伴、プレゼントなどをくり返してきました。

1年前にそれが発覚し、もうしないと約束しました。

その後もスナックに行っているのは知っていましたが、家族に目を向けてないと感じ、こっそり携帯を見たところ、2年前からという事がわかりました。

不貞行為はなさそうです。

旦那に話しをしましたが、自分のお金でやっている事、自分の好きな事をなぜそこまで止められなきゃいけないの？って感じで、反省の様子がない為、別居の提案をしました。

バカなの？気持ち悪いよ？と暴言も吐きました。

携帯を見た事は私自身悪いと思っていたので、お金も使って調べたので、証拠はあると伝えました。

少し考えさせてほしいと言われ、出した結論が、もう外には飲みに行かないと。

だったら、、と、スナックの女性のLINEを目の前でブロック、削除してもらいました。

その後、仕事中に主人からLINEがあり、俺は離婚をしたいと思った事はない（産後、レスが続き、それでも我慢した）のに、人にお金を払ってまで離婚に有利になるように動いていたんだね？

目の前でバカだのキモいだの一緒に住みたくないだの言われ、離婚の意思がよくわかった。

と書かれていました。

また話そうと送ったのですが、しばらく話したくないと。

私としては、なんでそっちがその態度になるの？とイラっとしてしまいました。

正直、子どもの為に関係を修復できるのなら、それが1番いいと思っています。

でも、今回の事で、話しが全く通じないし、自分の事しか考えていない主人と、一生暮らすのか？と自問自答をしたり…。

何かアドバイス、感想でもいいので、頂きたいです🙇‍♀️

価値観の違いは夫婦関係にも大きな影響を与えるものですよね。この記事では、夫が2年前からスナックの女性と連絡を取り、買い物や飲み、プレゼントなどを繰り返しているという投稿を紹介します。夫は自分のお小遣いの範囲なのになぜダメなのか全くわからない様子でしたが、もう外には飲みに行かないと約束したそう。しかし、その後夫から逆ギレのようなLINEが送られてきたことで今後どうしていくべきかみんなの意見を聞いてみたいそう。

お小遣いの範囲とはいえ、スナックの女性にお金を使っているという夫にモヤモヤしているという投稿者さん。夫の言い分はわかるものの、妻が嫌がることを何年も続けているというのは思いやりに欠けるように感じますよね。常識的な範囲で飲みに行くぐらいであればきっと投稿者さんもここまで言うことはなかったはずですから、自業自得なのではと思ってしまいました。



子どもがいると価値観が合わないからといってすぐに離婚と決断ができなくて当然だと思います。すぐに結論を出そうとせず、まずは落ち着いて話し合いができるといいですよね。

自分勝手な夫にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

自分のお金でやっているからとて、無駄金としか思えませんね。

そんな金あるなら、子供なり私に使え！！！と思います😑



暇で、スナックや飲みに行くしか頭がないのであれば、何か趣味を見つけるとかして、暇つぶし…や、発散する場所を変えてもらうのもありかと思います。



ただ、私は旦那の女絡みが本当に無理なので、「あ、無理。変わらんな」と思ったら、離婚すると思います。



私自身バツイチで、元旦那のギャンブル依存が原因で離婚しています。

話しても話しても変わらずの結果だったので、結局理由は何にしろ、話して変わらないのであれば、いいふうに変わることはないので、一緒にいることは苦痛でしかないと思います💦

主さんが割り切って「子供のためのATM」くらいに思えるのであれば、仮面夫婦という手もありますが、ふとした瞬間腹立ちますよね(笑)

この場に及んで逆ギレとは呆れますね😭

わたし個人的にはお小遣いの範囲でどこに飲みに行こうが勝手なんですが、デートやプレゼントは意味わからないのでそんなことに金使うくらいなら嫁子に使えよとそこにイライラしてしまうと思います。

主さんがイライラしてるのは、キャバ嬢に夢中になって家族を二の次にしていると感じたからですよね？



好きなことややりたいことを全て我慢させることは無理だとわかってはいるものの、明らかに無駄だとわかるお金を使っているのを知ってしまったら黙っていられなくて当然ですよね。今後のことを考えると頭が痛いと思うのですが、いつかはハッキリさせないといけない問題だと思います。感情的になるのではなく、冷静にこれからの夫婦のことや家族のことを話し合う必要がありそうですね。

