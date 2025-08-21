娘が一生懸命作った折り紙を「ゴミ」と捨てた義母。娘の涙に、怒りで震えた【ママリ】

「ゴミちゃうの？」娘ががんばって作ったものを全否定する義母

4歳の娘が折り紙していて、まだ上手く折れないのでほぼしわくちゃになってしまいます

それを何個かテーブルに置いていてそれを見た義母が「なんやのこれゴミちゃうの」っていいながら捨てました

それを見た娘が「ばーばそれゴミちゃうよ…ちゃんと折ったんだよ」と言いました

そしたら「何？これゴミちゃうの？ゴミか思ったわ！もう少し上手に折り？誰が見てもゴミやでこんなん！」って娘に言ってました

それを言われた娘は今にも泣きそうな顔で小さい声で「下手くそでごめんなさいちゃんとします」って言ってて耐えれなくて「褒めもせず、ゴミっていうのはどうかと思います、謝ってくれますか？」って伝えたところ「なんで私が？私なにか間違ったこと言った？私は個人の意見としてゴミと言っただけですよ？」って返されてもうこの人に何言っても無駄だと判断して「申し訳ないですが、今日の所は帰ってもらってもいいですか？娘の心のケアしないといけないので」って言って無理やり帰しました

ブツブツとなんなのこの嫁💢と言ってましたがそんなことより娘が可哀想でなりません…

まだ少ししょんぼりしていてもう折り紙しないと言ってました

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは4歳の娘を持つ親。ある日娘が折り紙を折っていたのですが、まだあまりうまくは折れないよう。その作品を机の上に置いていたら、それを見た義母が「ゴミちゃうの？」と言い出します。「違う」と娘が否定しても「誰が見てもゴミ」と再度ダメ出し。泣きそうになる娘を見て、義母を速攻帰した投稿者のママでしたが、すっかり折り紙に対して自信を失った娘とはどう向き合ったらいいのでしょうか。ママリに寄せられた声をご紹介します。

孫が一生懸命作った作品に対して「ゴミ」と言うのは、あまりにもひどいですよね。



たとえ最初にゴミのように見えてしまったとしても、孫本人が「違うよ」と一生懸命否定しているのなら、その気持ちを受け止めてあげるのがいいのではないでしょうか。



「ごめんね、よく見たらちゃんと折ってあった。とても上手だね」と、一言フォローするだけでも子どもの心は守られます。にもかかわらず、改めて「ゴミ」と言い放つ対応には、驚きとやるせなさを感じざるを得ません。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

義母は出禁＆折り紙は「前回より上手」と褒める

こちらからしたらなんなのこの(クソ)義母😇💢

ですよね笑

謝ることもできない人なんて子どもに悪い影響しかないのでしばらく出禁です🙅‍♀️❌



娘さん悲しかったですよね…😭

上手に折れたかどうかは他人が決めることじゃないです💦

そもそも初めからお手本のように上手にできる子は少ないですよね…

謝罪のひと言すら口にできない義母に対して、「もう出禁にする」というママの意見が寄せられていました。自分の非を認められない姿勢は、子どもにとって良い影響を与えるどころか、むしろ悪影響になってしまう可能性があります。



そのため、「あえて距離を置く」という判断をするママは少なくないようです。義母のような存在と無理に関わらせるよりも、子どもの心を守ることを優先しようと考えるのは、ごく自然なことなのかもしれません。

「義母の言ったことは間違っている」と伝える

最低の義母ですね！

読んでいて私まで腹立ちました😇



娘ちゃん…😭😭



・決してゴミなんかではない

・娘ちゃんが一生懸命作った素晴らしい作品ががゴミなわけがない

・ここがきれいに折れている、ここの指の使い方が上手だった、真剣に取り組む姿も素敵だった（具体的に褒める）

・義母の言ったことは間違っている

・間違ったことを言う人、酷いことを言う人はいるけど、あなたの頑張りやあなたの良さは揺るがないから、自信を持っていればいい

・ママはまたあなたの素敵な作品を見たい

・もし自信がなくなっちゃったのなら、ママも手伝うからまた一緒に作ろう



私なら↑みたいに伝えるかなと思います🤔

そして義母には「娘にきちんと謝罪するまで、今後一切お付き合いしません」とキッパリ言います😤

娘が一生懸命作った折り紙は、決してゴミではないことを子どもにしっかり伝えるべき、といった意見も寄せられていました。義母の発言が間違っていることを、きちんと理解させてあげることが大切だという考えです。



さらに、「謝罪するまで今後一切お付き合いしません」とはっきり伝える、という強気の姿勢を示すママも。毅然とした対応に、こちらまでスッキリした気持ちになりますね。

一生懸命作ってくれたものはママにとっては宝物

お母さんは一生懸命折ったの知ってるよ、ゴミになんて見えないよ、誰でも最初から上手になんて出来ないし頑張って作ったものは下手じゃないよ、謝らなくて良いんだよって伝えます😊

娘ちゃんが作ってくれたものはお母さんには宝物だよって😊

そして、また一緒に作ろうねって😊

そして、義母について何か言うとしたら世の中には人の嫌なことを平気で言う人やごめんなさいが言えない人もいるってことを教えるかなぁ。。

しかし、腹の立つ義母ですね💢もう二度と会わせたくない😡

娘さん嫌な思いしましたね😭

最後は、「娘が作ってくれたものは、ママにとっては大切な宝物だよ」としっかり伝えるといった声です。



たとえ義母から心ない言葉をかけられたとしても、大好きなママが「宝物」と受け止めてくれたと知れば、子どもの心は救われます。

「義母にはゴミと言われたけれど、ママにとってはかけがえのない宝物なんだ」と感じられることで、娘の小さな心の傷も少しずつ癒えていくのかもしれませんね。

子どもの気持ちを守るために大切なこと

この投稿に寄せられた回答では、「娘をしっかり褒めてあげること」「義母の発言は間違っていると理解させること」が大切だという意見が多く見られました。人が一生懸命作ったものを「ゴミ」と呼ぶのは明らかに不適切であり、それを正す姿勢を示すことが子どもの心を守ることにつながります。



また、「毒親」という言葉を耳にする機会が増えていますが、同じように「毒義母」という存在も珍しくないようです。わが子に悪影響を与える可能性のある人物とは、無理に関わらせず距離を置くことが、子どもの健やかな成長のためにも必要なのかもしれませんね。

