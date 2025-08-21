平手友梨奈が本日8月21日、東京・Zepp DiverCityにて自身初のワンマンライブ＜平手友梨奈 1st LIVE “零”＞を開催した。その最後に初披露した平手友梨奈作詞の新曲「I’m human」を8月26日に配信リリースすることが決定した。

初ワンマンライブ＜平手友梨奈 1st LIVE “零”＞では、ソロ活動スタート以降にリリースされた楽曲「bleeding love」や「ALL I WANT」、「イニミニマイニモ」、グループ活動時代の楽曲、カバー楽曲など全12曲を披露。圧倒的パフォーマンスで会場のオーディエンスを盛り上げた。

新曲「I’m human」は自身の葛藤や生きる意思を表現した歌詞に、ダークで重厚な音が相まって独自の世界観を貫いた1曲に仕上がっている。同曲のジャケット写真も公開となった。

さらに、ワンマンライブ＜平手友梨奈 1st LIVE “零”＞映像を8月27日に平手友梨奈オフィシャルYouTubeチャンネルにて配信されることも決定した。一度限りの配信となるのでお見逃しなく。詳細は追って告知される予定だ。

■＜平手友梨奈 1st LIVE “零”＞

2025年8月21日(木) 東京・Zepp DiverCity

open18:00 / start19:00

▼チケット

前売 ￥0 (ドリンク代別)

※終演後投げ銭有り

席種：1Fスタンディング

企画／制作：クラウドナイン／LIFE

（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

