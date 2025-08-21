パ・リーグ首位のソフトバンク小久保裕紀監督（53）が、22日からの2位日本ハムとの3連戦（エスコンフィールド北海道）に泰然自若の構えで臨む。福岡から空路で北海道に移動した21日、「勝ち越せば大きく有利になるし、負け越せば面白くなる。それだけじゃないですか」と強調した。

日本ハム戦はここまで12勝7敗で、9〜11日に福岡でスイープするなど現在4連勝中。残りは6試合で、最後の3連戦となる敵地決戦では優勝へのマジックナンバーが点灯する可能性もあるが、あくまで自然体を貫く。

今季は開幕直後から主力に故障者が相次ぎ、5月1日には最大となる借金7を抱えて最下位だった。そこからV字回復を成し遂げた今のチームに求めるのは、キャンプイン前日の1月31日の訓示で自ら色紙に記し、示した一つの言葉だった。

「やっぱり『Play happy』。全てがうまくいかなかった4月にも選手に話したけど、こういう時こそプレーできる喜びを感じてね。この時期に首位争いができている幸せを感じながらプレーしてくれれば」

5月以降は59勝23敗2分けと驚異的なペースで白星を積み重ね、現在は両リーグ最多の貯金30でリーグ連覇へ突き進む。有終の美へ向け、北の大地からラストスパートに入る。（石田泰隆）