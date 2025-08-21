「飼い主さんを守る」家族の揉め事で愛犬が→忠犬ぶりがすごい行動に7.7万いいね「わが家も」「けなげ」【ママリ】

揉め事の仲裁に入るワンコ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、🍞(@t01_dog)さんの投稿です。

ある日、🍞さんのお家でちょっとした揉め事があったそうです。ピリつく空気の中で、家人を守ろうとする愛犬に感動の声が…！

今日親戚のおじさんがきて家人とちょい揉めしてたんだけど、イヌが家人の横に陣取って話し合いの席に参加してて、おいでって言っても全然聞かなくて、おじさんが帰った後気疲れしたのかいつもより早めに爆睡していた。ありがとね。頑張って守ってたんだね～となった。

家人の横にくっついてそばを離れようとしないのは、きっと揉めている雰囲気を察したからなのでしょう。親戚が帰ると、愛犬は安心したのか、気疲れしたのか、いつもより早めに爆睡したそうです。犬は飼い主を全力で守る最強のボディーガードですね。言葉は分からなくても、その場の空気をしっかり読んでいると思います。



この投稿には「我が家も家族が集まって話してると、必ず間に入ってましたねー 亡くなって18年かな、懐かしくて涙が出ます」「健気な番犬なのですね。」といったリプライがついていました。健気なワンちゃんに感動する投稿でした。

