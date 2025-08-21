渋谷すばるが11月5日、アルバム『Su』をリリースする。“あなたと共に…”をコンセプトに、どんな時も心に寄り添い、そっと背中を推してくれるような前向きな一枚の完成だ。

タイトルトラック「Su」は、渋谷が作詞作曲を手掛け、アレンジャーにWiennersの玉屋2060％を迎えた関西弁が飛び交う渋谷ならではのロックチューン。さらに、今年6月9日リリースの盟友・横山裕のアルバム『ROCK TO YOU』収録曲「繋がる」をフジイケンジが新たにリアレンジしたほか、The Birthday (クハラカズユキ、ヒライハルキ、フジイケンジ)と共にレコーディングされた「繋がる -Su ver.」はエモーショナルなロックンロールナンバーに仕上がっている。そのほか、今年3月にデジタルリリースした「さらば」も収録予定だ。

リリース形態は、完全生産限定盤(FC盤)、初回生産限定盤、通常盤の3つ。数量限定の完全生産限定盤(FC盤)はアナログサイズジャケット仕様のCDと、アートワークを使用したオリジナルTシャツ、ビニールバッグが付属。さらに同封されるBlu-rayには、The Birthdayとの「繋がる -Su ver.」制作過程を追ったドキュメンタリー映像、渋谷のインタビュー映像ほか、タイトルチューン「Su」のミュージックビデオとBEHIND THE SCENESも収録される。なお、初回生産限定盤には、完全生産限定盤同様のBlu-rayに加え、28Pのフォトブックが付属される。

アルバムリリースの発表に合わせ、渋谷すばるの新アーティスト写真、アルバムジャケットが公開となった。アートディレクターはトイズファクトリーと契約後、渋谷のアートワークやツアーグッズのデザインを手掛けている丸井元子、仁平早紀が担当。アートの世界に溶け込むような渋谷の表情が印象的なビジュアルとなっている。

さらに、11月よりアジアツアー＜渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」＞を開催することも決定。合わせてキービジュアルも公開された。アルバム『Su』を期間内に予約すると、アジアツアーのCD予約最速先行に申し込むことができるシリアルナンバーが配布される。また店舗別予約･購入者特典も発表となっている。

以下に、アルバム『Su』に関する渋谷すばるのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「様々な事と向き合い、闘い生きている、あなたの日常に、渋谷すばるという非日常として寄り添いたい。

そんな思いで、僕の日常の中で作ったNew Album『Su』です。

沢山聴いて頂きたい！

そして、ライブで一緒に歌い、叫び、暴れたい！！

New Album『Su』はまだ未完成です。

一曲、一曲を完成させるのは、あなたです！」

──渋谷すばる

◆ ◆ ◆

完全生産限定盤(FC限定)

初回生産限定盤

通常盤

■アルバム『Su』

2025年11月5日(水)リリース

予約リンク：https://tf.lnk.to/Su_CD



【完全生産限定盤(FC限定) [CD＋BD＋GOODS]】※数量限定

PPTF-8188〜8189 / \13,200(税込)

▼GOODS内容

・アナログサイズジャケット仕様CD

・ビニールレコードバッグ

・Tシャツ(FREE SIZE)

【初回生産限定盤 [CD＋BD＋28P PHOTO BOOK]】

TFCC-81162〜81163 / \6,600(税込)

【通常盤 [CD]】

TFCC-81164 / \3,300(税込)



▼CD収録内容 ※全形態共通

「Su」「繋がる -Su ver.」「さらば」

他収録予定



▼Blu-ray収録内容 ※完全生産限定盤(FC限定)・初回生産限定盤共通

・「Su」MUSIC VIDEO

・「Su」BEHIND THE SCENES

・「繋がる -Su ver.」DOCUMENTARY

・「さらば」MUSIC VIDEO

※CD/Blu-rayの収録内容は変更になる可能性がございます。



●早期予約特典

アルバム『Su』早期予約購入者限定で＜渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」＞CD予約最速先行申し込みシリアルナンバーを配布



●店舗別予約・購入者特典

・HMV / HMV&BOOKS online(一部店舗を除く)：フォトカード(HMV ver.)

・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE(一部店舗を除く)：フォトカード(タワーレコードver.)

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング：アクリルコースター

・TOY’S STORE：フォトカード(トイズストアver.)

・応援ショップ：告知ポスター(B2サイズ)

※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります

※応援店対象店舗は後日店名掲載いたします

※一部対象外の店舗もございますので、特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へご確認下さい。

■＜渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」＞

▼2025年

11月15日(土) 上海・上海RED ROCK

open16:30 / start18:00

11月22日(土) 台北・Zepp New Taipei

open17:00 / start18:00

▼2026年

01月24日(土) 埼玉・狭山市市民会館

open16:00 / start17:00

02月07日(土) 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館 ビレッジホール

open17:00 / start18:00

03月05日(木) 東京・⽇本⻘年館ホール

open18:00 / start19:00

03月20日(金祝) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール

open17:00 / start18:00

04月19日(日) 福岡・福岡国際会議場メインホール

open16:00 / start17:00

04月26日(日) 大阪・NHK⼤阪ホール

open17:00 / start18:00

