愛沢えみり、妊娠9ヵ月のマタニティフォトを公開 「美しい妊婦さん」「体型変わらなくて凄い」ファン驚き
先日第2子出産を発表した、元キャバクラ嬢で社長兼モデルの愛沢えみりが、8月21日（木）に自身のInstagramを更新。妊娠9ヵ月の時のマタニティフォトを公開し、「美しい妊婦さん」「体型変わらなくて凄い」とファンから驚きの声が上がっている。
【写真】カラーで見る、愛沢えみりのマタニティフォト
■「2人目の妊娠生活は大変だった」
8月19日（火）に自身のSNSを通して、第2子出産を発表した愛沢。7月末に出産し、性別は男の子、現在も未婚でシングルマザーという選択を続けていることをYouTubeで明かしていた。
そんな愛沢は今回妊娠9ヵ月の時のマタニティフォトを公開。黒い長袖のドレスを着た横を向いた姿が写し出されており、お腹の大きさが分かる写真となっている。
愛沢は「2人目の妊娠生活は、1人目の時とは全く違っていて体調もつらくて、特に妊娠後期は本当に大変でした」と回顧。
マタニティフォトは思い出に撮ってもらったそうで「振り返ってみると、この大きなお腹も愛おしく感じます」と無事に出産が終わった今の気持ちをつづった。
愛沢のマタニティフォトには、ファンから「素敵過ぎる」「なんで綺麗なの〜」「母としても女性としても憧れます」「全然浮腫とか無くて素敵すぎる」「どうしたらこんな美しい妊婦さんになれるのか」「美しい妊婦さん」「全く体型が変わらないのが凄い」と驚きと称賛の声が寄せられている。
引用：「愛沢えみり」Instagram（＠emiri_aizawa）
