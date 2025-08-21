日向坂46小坂菜緒、『B.L.T.』で“最高の笑顔” 2万字インタビューで金村美玖との関係性も語る「しっくりくるのは“戦友”」
アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒が、28日発売の『B.L.T.10月号』（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に登場する。小坂が同誌の表紙にソロで登場するのは約3年ぶり2度目となる。
【表紙カット】こんな表情が見たかった！“最高の笑顔”をみせる小坂菜緒
表紙に選ばれたのは、巨大なトランポリンで飛び跳ねる小坂を捉えた躍動感のあるカット。今回は“こさかなと遊ぼう！”をテーマに、小坂がトランポリンやテニス、ボウリングとさまざまなアクティビティを笑顔で楽しむ様子を撮影。ゲームやアニメが好きなことで知られる小坂だが、この日は跳んで投げて打ってと大はしゃぎ。誰もが見たかった最高の笑顔を届ける。
さらに「B.L.T.」ソロインタビュー史上過去最大規模となる2万字インタビューを敢行。小坂は15thシングル「お願いバッハ！」でともにWセンターを務める金村美玖との関係性について、「金村と私のことを語る言葉で一番しっくりくるのは“戦友”ですね」と語った。
8年間ともに活動してきた同期の金村に対し、“戦友”と表現したその真意とは。このほか、センターというポジションと自身の役割、先輩後輩の関係性ながら仲が良いことで知られるキャプテン・高橋未来虹（高＝はしごだか）について、同期の河田陽菜の卒業など、ファン必読の内容となっている。
同誌にはほか、大野愛実（日向坂46）、山田桃実（櫻坂46）、俳優の早瀬憩、小田愛結、近藤沙樹（AKB48）、石田悠佳、市村愛里（HKT48）らも登場する。
【表紙カット】こんな表情が見たかった！“最高の笑顔”をみせる小坂菜緒
表紙に選ばれたのは、巨大なトランポリンで飛び跳ねる小坂を捉えた躍動感のあるカット。今回は“こさかなと遊ぼう！”をテーマに、小坂がトランポリンやテニス、ボウリングとさまざまなアクティビティを笑顔で楽しむ様子を撮影。ゲームやアニメが好きなことで知られる小坂だが、この日は跳んで投げて打ってと大はしゃぎ。誰もが見たかった最高の笑顔を届ける。
8年間ともに活動してきた同期の金村に対し、“戦友”と表現したその真意とは。このほか、センターというポジションと自身の役割、先輩後輩の関係性ながら仲が良いことで知られるキャプテン・高橋未来虹（高＝はしごだか）について、同期の河田陽菜の卒業など、ファン必読の内容となっている。
同誌にはほか、大野愛実（日向坂46）、山田桃実（櫻坂46）、俳優の早瀬憩、小田愛結、近藤沙樹（AKB48）、石田悠佳、市村愛里（HKT48）らも登場する。