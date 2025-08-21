『たまごっち』の一番くじが「平成レトロ全開」「何でても当たり」と話題！ プロフィール帳などラインナップ
『たまごっち』を題材にした「一番くじ たまごっち 〜令和で発見!!あのころのお部屋とたまごっち〜」が、8月22日（金）から、全国の「セブンイレブン」店舗などで発売。これに先駆け、「一番くじ」の公式Instagramにて各賞のグッズが公開された。
【写真】A賞は初代「たまごっち」の欧米版！ 『たまごっち』一番くじ景品一覧
■平成初期の懐かしさを表現
今回登場するのは、平成初期の懐かしさを感じるアイテムがそろう、「あのころのお部屋」がコンセプトの、全7等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞は、初代「たまごっち」の欧米版「Original Tamagotchi」を用意。ピンクを基調としてレインボーやキラキラ光るシャボン玉をあしらった平成感満載の限定デザインは必見だ。
また、1997年発売の「トリプルキャラコットキーチェーン」のまめっちがルームライトになって登場するB賞や、「てんしっちのたまごっち」をモチーフにしたミラーがゲットできるC賞も必見。
そのほか、レトロなデザインがどこか懐かしいテーブルウェアや、プロフィール帳1種またはメモ帳＆ステッカーセット4種の全5種から選べる「なつかしステーショナリー」などもそろう。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、片耳が動くギミック付きの「みみっちぴょこぴょこぬいぐるみ」を用意。A賞と同仕様の「一番くじ限定！ キラ2レインボー Original Tamagotchi」が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
平成世代の心をくすぐるラインナップに、SNSでは「平成レトロ全開」「何でても当たり」「あの頃のプロフ帳とプリクラ風メモとか世代直撃アイテムすぎる」など発売を待ち望む声が集まっている。
引用：「一番くじ」公式Instagram（@ichibanKUJI）
