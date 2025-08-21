一番難しくて、楽しかったフィオレンティーナ戦。決勝弾の筑波大DFが掴んだ手応え「『圧』を発揮できれば、日本では敵なしになれる」
大きな話題となった全日本大学選抜のイタリア遠征。ジェノア、ヴェローナ、フィオレンティーナ（セリエA）、チェゼーナ（セリエB）のトップチーム、ミランのU-23チームと対戦した。成績は２勝２分け１敗。そのなかで刻んだ１勝が世界をざわつかせた。
最終戦となった名門フィオレンティーナとの一戦。相手はGKダビド・デ・ヘア（元スペイン代表）、MFロビン・ゴセンス（ドイツ代表）、大ベテランのFWエディン・ジェコ、かつてユベントス、パリ・サンジェルマンなどでプレーした25歳のFWモイーズ・キーンなど、レギュラーメンバーが顔を揃えたが、大学選抜は０−１から試合をひっくり返し、２−１の勝利を収めた。これは現地メディアにとどまらず、日本、そして海外でも大きなニュースとなった。
「僕らも正直、セリエAのトップチームとやれるとは思っていなかったので、やれるとなった時は本当に驚きましたし、ものすごくモチベーションが上がりました。自分の中で新しい刺激が入った濃密な期間でした」
こう口にするのは、フィオレンティーナ戦で値千金の逆転弾を叩き込んだ筑波大学３年生のDF池谷銀姿郎だ。
183センチのサイズと屈強なフィジカルを誇り、高い対人能力とボール奪取能力に加え、スピードに乗った鋭い突破力も持つ彼の本職はサイドバック。だが、今年は筑波大でCB起用されていることもあり、この遠征ではCBでプレー。フィオレンティーナ戦では193センチのジェコと183センチの爆発的なスピードを持つキーンとマッチアップした。
「キーン選手は一瞬の速さがものすごかったし、あのストライドの長さで加速されたら、本当に捕まえるのが難しい。ジェコ選手はすごく頭が良くて、僕らセンターバックからすると、ものすごくややこしい場所に落ちるんです。僕が行くべきなのか、ボランチなどに行かせるべきなのか、迷わせる絶妙な位置に立つんです。そこでセンターバックが行ったら、後ろにはキーン選手がいて、少しでもスペースを与えたらやられる。かといって行かないと、ジェコ選手に簡単にターンされて、より選択肢を与えてしまう。本当に難しかったです」
頭をフル稼働させながら、常に細心の注意を払い、持ち前の積極的なプレーを出そうとする気概は失わなかった。だからこそ、１失点こそ喫したが、それ以外は同じ筑波大のGK佐藤瑠星と連動して、相手の再三の猛攻を耐え忍んだ。
そして、DF常藤奏（中央大）のゴールで１−１にして迎えた81分だ。右CKはファーに飛び、ゴール中央に走り込んでいた池谷は相手と交錯して転倒。すぐに起き上がると、DF吉村瑠晟（関西大学、ジュビロ磐田内定）のシュートが目の前にこぼれてきた。「びっくりしましたが、もう気持ちで押し込みました」と、とっさに右アウトサイドでプッシュし、大金星を手繰り寄せた。
「どの試合もそう簡単に崩すことができない守備陣がいて、攻守において難しい場面は多くありましたが、組み立ての部分は優位性を持ってやれた手応えがあります。センターライン付近でのビルドアップの部分では、比較的自分たちの方が優位に立てているのかなとは思いましたが、攻守においてペナルティエリア内や、エンドラインから30メートルのエリアでの圧は違いを感じました。ゴールに向かう姿勢、守る姿勢、迫力、レベル感は僕らよりも相手の方があったと感じました」
そのなかでやはりフィオレンティーナ戦が「一番難しかったし、一番楽しかった」という。
「僕が一番感じたのは、『圧』の部分を、自分が守備の局面で発揮できるようになれば、日本では敵なしになれると。フィジカルの面や駆け引きの部分、そして予測、立ち位置、スピードなど能力的な部分をもっと伸ばしていきたいと思いました」
パワー、スピード、身体操作。それに基づく間合いなどの駆け引き。衝撃を受けながらも、「十分に自分の手が届く場所にあるなと感じました」と大きな手応えと将来のビジョンも掴んで、イタリアから帰ってきた。
「この経験をまずは筑波大に還元しないといけないと思うし、僕の圧がチームの強みになってくるので、これから始まる（９月３日開幕）総理大臣杯はタフな日程ですが、目の前の一戦一戦、全力で戦って、最後まで勝ち上がっていきたいです」
取材をしたこの日、筑波大第一サッカー場ではAサブのチームが東北学生選抜とトレーニングマッチを行なっていた。
帰国直後で試合には出なかった池谷は、練習着姿でテクニカルエリアに立って大きな声で何度もチームを鼓舞していた。日陰のベンチに座ることなく、チームのために声を張り上げる姿からは、イタリアで掴んだ大きな刺激と、これからに対する並々ならぬ意欲がにじみ出ていた。
取材・文●安藤隆人（サッカージャーナリスト）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
最終戦となった名門フィオレンティーナとの一戦。相手はGKダビド・デ・ヘア（元スペイン代表）、MFロビン・ゴセンス（ドイツ代表）、大ベテランのFWエディン・ジェコ、かつてユベントス、パリ・サンジェルマンなどでプレーした25歳のFWモイーズ・キーンなど、レギュラーメンバーが顔を揃えたが、大学選抜は０−１から試合をひっくり返し、２−１の勝利を収めた。これは現地メディアにとどまらず、日本、そして海外でも大きなニュースとなった。
こう口にするのは、フィオレンティーナ戦で値千金の逆転弾を叩き込んだ筑波大学３年生のDF池谷銀姿郎だ。
183センチのサイズと屈強なフィジカルを誇り、高い対人能力とボール奪取能力に加え、スピードに乗った鋭い突破力も持つ彼の本職はサイドバック。だが、今年は筑波大でCB起用されていることもあり、この遠征ではCBでプレー。フィオレンティーナ戦では193センチのジェコと183センチの爆発的なスピードを持つキーンとマッチアップした。
「キーン選手は一瞬の速さがものすごかったし、あのストライドの長さで加速されたら、本当に捕まえるのが難しい。ジェコ選手はすごく頭が良くて、僕らセンターバックからすると、ものすごくややこしい場所に落ちるんです。僕が行くべきなのか、ボランチなどに行かせるべきなのか、迷わせる絶妙な位置に立つんです。そこでセンターバックが行ったら、後ろにはキーン選手がいて、少しでもスペースを与えたらやられる。かといって行かないと、ジェコ選手に簡単にターンされて、より選択肢を与えてしまう。本当に難しかったです」
頭をフル稼働させながら、常に細心の注意を払い、持ち前の積極的なプレーを出そうとする気概は失わなかった。だからこそ、１失点こそ喫したが、それ以外は同じ筑波大のGK佐藤瑠星と連動して、相手の再三の猛攻を耐え忍んだ。
そして、DF常藤奏（中央大）のゴールで１−１にして迎えた81分だ。右CKはファーに飛び、ゴール中央に走り込んでいた池谷は相手と交錯して転倒。すぐに起き上がると、DF吉村瑠晟（関西大学、ジュビロ磐田内定）のシュートが目の前にこぼれてきた。「びっくりしましたが、もう気持ちで押し込みました」と、とっさに右アウトサイドでプッシュし、大金星を手繰り寄せた。
「どの試合もそう簡単に崩すことができない守備陣がいて、攻守において難しい場面は多くありましたが、組み立ての部分は優位性を持ってやれた手応えがあります。センターライン付近でのビルドアップの部分では、比較的自分たちの方が優位に立てているのかなとは思いましたが、攻守においてペナルティエリア内や、エンドラインから30メートルのエリアでの圧は違いを感じました。ゴールに向かう姿勢、守る姿勢、迫力、レベル感は僕らよりも相手の方があったと感じました」
そのなかでやはりフィオレンティーナ戦が「一番難しかったし、一番楽しかった」という。
「僕が一番感じたのは、『圧』の部分を、自分が守備の局面で発揮できるようになれば、日本では敵なしになれると。フィジカルの面や駆け引きの部分、そして予測、立ち位置、スピードなど能力的な部分をもっと伸ばしていきたいと思いました」
パワー、スピード、身体操作。それに基づく間合いなどの駆け引き。衝撃を受けながらも、「十分に自分の手が届く場所にあるなと感じました」と大きな手応えと将来のビジョンも掴んで、イタリアから帰ってきた。
「この経験をまずは筑波大に還元しないといけないと思うし、僕の圧がチームの強みになってくるので、これから始まる（９月３日開幕）総理大臣杯はタフな日程ですが、目の前の一戦一戦、全力で戦って、最後まで勝ち上がっていきたいです」
取材をしたこの日、筑波大第一サッカー場ではAサブのチームが東北学生選抜とトレーニングマッチを行なっていた。
帰国直後で試合には出なかった池谷は、練習着姿でテクニカルエリアに立って大きな声で何度もチームを鼓舞していた。日陰のベンチに座ることなく、チームのために声を張り上げる姿からは、イタリアで掴んだ大きな刺激と、これからに対する並々ならぬ意欲がにじみ出ていた。
取材・文●安藤隆人（サッカージャーナリスト）
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介