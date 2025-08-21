韓国女優ペ・ドゥナ、女優の前田亜季、香椎由宇、ＢａｓｅＢａｌｌＢｅａｒの関根史織が２１日、都内でクワトロ主演映画「リンダ リンダ リンダ」（２００５年公開、山下敦弘監督）４Ｋ版の舞台あいさつに出席した。

高校生活最後の文化祭で「ザ・ブルーハーツ」のコピーバンドをすることになった少女たちの青春を描いた作品。４Ｋ版は２２日から公開となり、韓国など海外でも上映を予定している。

ペ・ドゥナは観客の大歓声に迎えられ「２０年の時を経て再上映されることが本当にうれしい。心から愛する映画で、私たちの輝ける若き日が収められています」と感無量な表情で語った。前田は「２０年ぶりに４人で再会できたことが信じられない。夢のよう！」と声を弾ませれば、関根も「胸がいっぱい」と歓喜。香椎も「（今回の舞台あいさつの）チケットが即日完売だったと聞き、愛してくれる人たちがこんなにいると知れてうれしい」と感謝した。

公開後も４人の交流は続いていたようで、香椎は「撮影後にドゥナとドライブに行ったこともある。（前田と関根が）うちに遊びに来てくれたり、ちょこちょこ会っていました」と明かした。

舞台あいさつには松山ケンイチがサプライズ登場。松山はドゥナ演じるソンに思いを寄せる青年を演じており、この日は手紙を読み上げて花束を手渡し“愛の告白”を再現。ドゥナは「とっても楽しいサプライズです。嫌いじゃないけど好きじゃない」と劇中のセリフになぞらえて返答すると、松山は「やっぱり！」と笑っていた。