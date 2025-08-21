姿勢改善や代謝アップに！１日１セット【ほっそり“くびれ腹”に導く】簡単エクササイズ
猫背や反り腰など、姿勢の崩れは代謝の低下やお腹まわりのたるみに直結してしまうもの。そこでおすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【プランクからのツイスト】です。腕立て伏せのような姿勢から腰を左右にひねるシンプルな動きで、体幹をしっかり使いながら上半身と下半身をバランス良く動かすことで、姿勢改善・代謝アップ・お腹引き締めを同時に狙えます。
プランクからのツイスト
（１）両脚を後方へ引き、つま先を立てて「プランク」の姿勢になり、ゆっくり呼吸しながら30秒間（できる人は１分間）キープする
▲頭、お尻・かかとを一直線にします
（２）右脚を浮かして息を吸い、息を吐きながらひざを左側に向けてお腹をねじって元の位置に戻す
（３）左脚を浮かして息を吸い、息を吐きながらひざを右側に向けてお腹をねじって元の位置に戻す
（２）、（３）のお腹をねじる動きを“左右各10回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには常に「頭、お尻・かかとを一直線にすること」がポイント。少しハードかも知れませんが、続けるほどお腹周りの筋肉全体と体幹が自然と鍛えられ、お腹痩せ効果を実感できるので、ぜひ習慣化してみてくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞