重すぎても冷たすぎてもNG！彼に愛され続ける「距離感」の作り方
「いつも私の方がフラれるのはなぜ？」と感じていませんか？その原因、もしかすると“愛情の温度”が極端すぎるせいかも知れません。恋愛はただ愛情を注げば良いわけではなく、相手が心地よく感じる距離感を保つことが長続きの秘訣。そこで今回は、重すぎず冷たすぎない“ちょうどいい”「距離感」の作り方を解説します。
尽くしすぎは「保護者ポジション」に
彼に合わせすぎる、常に即レスする、予定を全部彼優先にする…。これらは一見愛情深い行動ですが、やりすぎると「窮屈」「恋人というより保護者」と感じさせてしまいます。恋愛感情を持続させるには、相手に“追わせる余白”を残すことが大切です。
無関心すぎる態度もNG
一方で、連絡はほとんどせず会っても自分の話ばかりというのもNG。男性は「自分を大切に思ってくれている」という実感がないと、関係の意味を見失います。どんなに疲れていたとしても、「今日どうだった？」など、さりげない気遣いを見せるようにしましょう。
自分時間を大切にしながら“ちょうどいい”距離感を作って
理想は、男性のことを気にかけながらも自分の生活や趣味も大切にするスタンス。恋愛に依存せず、自分自身の生活面を充実させている女性は男性の目に魅力的に映ります。それでいて、さり気なく「あなたを思ってるよ」というサインを送り続けることが、長く愛される秘訣です。
恋愛の温度が高すぎても低すぎても、関係は続きません。彼にとっても自分にとっても心地よい距離感を見つけることを意識して、絶妙なバランス感を働かせていきましょうね。
