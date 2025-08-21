ガソリン税の暫定税率廃止に向けた与野党６党の実務者協議が２１日、国会内で開かれ、立憲民主、日本維新の会などの野党側は税収が上振れする分などを活用し、国民負担がない形で代替財源を確保すべきだとの見解を示した。

自民、公明の与党側は恒久財源が必要との立場を重ねて示し、結論には至らなかった。

暫定税率はガソリン１リットル当たり２５・１円が課されており、廃止すれば年１兆円の税収減が生じる。野党は税収が上振れする分や外国為替資金特別会計の剰余金などを活用することを主張しているが、安定財源として見込めなかったり、継続して減収を補えなかったりする可能性が指摘されている。

代替財源が確保できなかった場合の対応について、日本維新の会と共産党は２１日の協議で、企業の法人税を優遇する租税特別措置の見直しなどで対応する案を提示した。このほか、国民民主党は「基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）の黒字分を使えば代わりの税財源は不要」と主張、立憲民主党は具体例の言及は避けた。

自民党の税制調査会幹部は協議後、報道陣に対し、「恒久的な減税には恒久的な財源が必要だ。見切り発車というわけにはいかない」と述べた。次回の協議は２８日に行われる。