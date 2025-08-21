大人の多幸感メイクを一瞬で！簡単に旬顔になれる【最新コスメ】３選
「多幸感メイク」という言葉が一時の流行を越え、今や大人女性の定番に。とはいえ、今っぽい多幸感顔を作るには、アイテム選びが肝心です。そこで今回は、大人世代が使いやすく、テクニック要らずで旬顔になれる最新コスメを３つピックアップ。崩れにくく、上品さと可愛らしさを両立できます。
🌼大人肌にハマる！今シーズン押さえておくべき「多幸感メイク」のための【最新コスメ】３選
3D涙袋が一瞬で完成するコラボライナー
涙袋メイク初心者でも簡単に立体感を出せるのが、シピシピとウォンジョンヨのコラボライナー「ティアスケッチライナー」。柔らかい芯で描きやすく、崩れにくいのが魅力です。肌なじみの良い３色展開で、自分の肌色やなりたい印象に合わせて選べます。
▲シピシピ「ティアスケッチライナー」 全３色 各￥1,320（税込）、シピシピ「シークレットキワミペンシル」 全１色 ￥1,210（税込）
さらに、「シークレットキワミペンシル」を涙袋の下に入れることで、自然な影色がプラスされ、ふっくらとした3D涙袋が完成。明るく多幸感のある目元を長時間キープできます。
乾燥しないグリッターで目元に大人のきらめきを
3CE「アイスイッチ」の限定色“スターリーブルー”は、大小の多色ラメが星空のような輝きを演出。薄づきでやりすぎ感がなく、ナチュラルに華やぐ目元に仕上がります。
▲3CE「アイスイッチ」 限定色（スターリーブルー） ￥1,969（税込） ※限定新色
目元の乾燥が気になる大人世代にも安心な、塗布後もパリパリしない処方。極細チップで狙った場所にのせやすく、黒目の下にポイントで入れれば、ぱっと明るい印象に仕上がります。デイリーメイクに取り入れるなら、アイメイクの仕上げにひと塗りするのがおすすめです。
旬眉を時短で描ける人気アイブロウが進化
サナ ニューボーンの「イージーアイブロウ」がリニューアル。描きやすさはそのままに、パウダリー感と肌への密着感がアップしました。トレンドに合わせた新色も追加され、どんな髪色にも合わせやすいラインナップに。
▲サナ ニューボーン「イージーアイブロウ」 全５色 各￥990（税込）
時短で仕上げたい朝も、ワンストロークでふんわり眉が完成します。今季は髪色よりワントーン明るめの色を選ぶと、軽やかで今っぽい薄眉に。骨格に合わせて整えることで、多幸感と上品さを併せ持つ大人の顔印象に仕上げましょう。
大人の多幸感メイクは、盛りすぎず上品に仕上げるのが成功のカギ。今回紹介した３つのコスメは、どれも簡単に使えて崩れにくく、長時間きれいをキープしてくれます。手持ちのコスメにプラスして、今っぽくアップデートされた多幸感メイクを楽しんでくださいね。＜text＆photo：Chami＞