これが「本気のサイン」。男が無意識にしている本命行動４つ
好きな男性の言動を見て、「これって誰にでもしてる？それとも私だから？」と感じることがありませんか？ 男性は本命女性にだけ接し方が変わってしまい、つい出してしまっている「本気のサイン」があるのです。そこで今回は、男性が無意識にしている本命行動を４つご紹介いたします。
｜会話を細かいところまで覚えている
興味のない女性の会話はサラッと流してしまうこともある一方で、本命女性が話す内容に関しては「細かいところまでよく覚えている」という男性は少なくありません。その理由は、好きな女性の発言を次につなげるためのヒントとしたいから。「前に言ってた〇〇なんだけど、買ってきたよ」など、以前の話を覚えているだけでなく、わざわざそのために動いてくれているのは本気度が高い証拠です。
｜髪型やメイクが変わったことに気づく
男性は外見の変化になかなか気がつかないところがありますが、本命の女性のこととなると別。特に髪型やメイク、ネイルなどが少し変わっただけでも気づきます。「ネイル変えた？」「今日の服、おニューでしょ？」などと声かけてくれるのは「本気のサイン」と認識してください。
｜急にあなたの呼び方を変える
男性が「〇〇ちゃん」と下の名前で呼んでくるようになったり、突然呼び捨てになったりとあなた呼び方を変えてくるのも「本気のサイン」の１つ。「あなたとの距離を縮めたい」という気持ちが、呼び方の変化に表れています。また、他の人とは違う呼び方をして、「自分は特別な存在」と周りにアピールする意図もあるでしょう。
｜２人だけの秘密を作ろうとする
「秘密の情報を好きな女性にだけ共有する」「誰にも言えなかったことを好きな女性だけに相談する」など、男性が２人だけの秘密を作ろうとするのも「本気のサイン」の１つ。２人だけの秘密があれば、自然と会う機会や話す機会も増え、お互いにとって一石二鳥です。
当の男性は無意識にしている行動だとしても、周囲にもあなたにもわかりやすい「本気のサイン」。好きな男性からそんなサインを出されたら、ぜひ嬉しいリアクションを返してあげてくださいね。
