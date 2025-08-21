「フランフラン」のインテリアグッズで秋を迎える準備を始めよ。飾るだけで簡単おしゃれなアイテムをチェック
毎日暑い日が続きますが、少しずつ秋の準備もしていきたいところ。
インテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」では、これからの季節にぴったりな『2025 Autumn & Winter Collection』がお目見えします。
8月29日（金）の全国発売に先駆け、オンラインストアでは一部商品が先行販売中なので、ぜひチェックしてみて。
フランフランの新作コレクションがたっぷりお目見え
8月29日（金）よりスタートするコレクション第1弾では、秋の新生活に向けて、リビングやベッドルームなどの住空間を彩るアイテムがラインナップ。
秋らしいシックな色味を基調に、ちょっとした遊び心をプラスしたモダンなスタイルが特徴です。
今回は、インテリアに取り入れやすく、手軽に雰囲気を変えられる小物を中心にご紹介。
短くなりつつある秋の時間を、フランフランのアイテムで彩ってみてはいかがでしょう。
パッとお部屋が華やぐグッズ
「ドレープ アートボード」（画像左：税込7500円）は、布をリボンのようにねじったデザインをモチーフにした、半立体的なアートボード。落ち着いた色味で、どんなお部屋にも合わせやすいのがポイントです。
グリッターがきらめく、半立体的なペイントが印象的な「グリッター ペイント アートボード」（画像中央左：税込9000円）は、空間を華やかにしたい時にぴったり。
「ホワイト ボタニカル アートボード」（画像右2つ：各 税込9000円）は半立体的なホワイトカラーで、白い壁にも自然になじむデザインです。2つを並べて飾るのもおすすめ。
くねくねした形が印象的な「リグリング クッション」（画像左2つ：各 税込2800円）は、秋冬らしいインテリアに合わせやすいベージュとイエローの2色展開です。
花柄のクロシェ編みが落ち着いたカラーで彩られた「オータムフラワー クロシェ スロー」（画像右2つ：各 税込6800円）は、ソファやベッドにサッとかけるだけで、季節を先取りしたインテリアに。
また、温かみのある色合いや素材の「クッションカバー」（税込3500円〜）なら、新たに物を増やさずとも、ガラリと雰囲気を変えてくれますよ。
豊富なラインナップの中から、ぜひお気に入りを見つけてみて。
インテリア小物なら手軽に秋らしさが出るよ
「ブックボックス」（上段Sサイズ：各 税込2200円／下段Mサイズ：各 税込2400円）は、表紙をイメージしたふたを開くとページ部分がボックスになっており、雑貨や小物などを収納できるアイテム。
一見、収納ボックスとは分からないほどリアルな作りなのが特徴です。
アートのようなマーブル模様や、モードな印象のタイポグラフィ、ファッション誌をイメージしたデザインなど、全7種類がラインナップ。
サイズ違いで並べたり、フレグランスの下に敷いたりと、インテリアとしても楽しめますよ。
光沢感がある「ベロアフレーム」（画像左2つ：各 税込1800円）は、お部屋に取り入れやすいオレンジ&グリーンカラー。
「パフューム ボトル オブジェ」（画像中央右：Sサイズ 税込3500円／画像右：Mサイズ 税込3800円）は、香水瓶のようなふたが付いたガラスオブジェです。ふたを外せばフラワーベースにも使えます。
岩のような形が印象的な、ガラス製の「ボルダー フラワーベース」（画像左：税込4000円）。インパクトがありますが、意外とお花に合わせやすいそうです。
シェルの形を模した「セラミック シェル フラワーベース」（画像中央：税込2800円）は、お花を飾らず単体でオブジェとして置くのもおすすめ。
そんなフラワーベースにぴったりなのが「ブーケ ダイヤモンドリリー ミックス」（画像右：税込4800円）。そのまま飾れて、綺麗なお花をお手入れいらずで楽しめます。
生活感が出やすい電気コードを隠したい…！という人には、「コードジュエリー」（上段：各 税込1800円）がぴったり。家電製品や充電器などの電気コードを、かわいく隠すことができますよ。
たっぷりギャザーがよっているので、最長1.8mのコードに対応可能。オーガンジーとシャーリングの2種類から選べます。
シールのように貼って剥がせる「リムーバブル ウォールペーパー テクスチャ」（下段：各 税込3000円）は、手軽にお部屋を模様替えできるのがポイント。
壁だけではなく、家具や雑貨のアレンジにも使えるそうです。
インテリアで秋を取り入れよ
『2025 Autumn & Winter Collection』は豊富なラインナップなので、お目当てのアイテムが見つかる予感。
お気に入りのもので空間を秋らしくしてくれるから、おうち時間もより楽しめそうです。
フランフランのインテリアグッズで、秋を迎える準備を始めませんか。
フランフラン「2025 Autumn & Winter Collection」特集ページ
https://francfranc.com/
参照元：株式会社Francfranc プレスリリース
