消防隊員の熱い一日です。



救助技術を競う全国消防救助技術大会が今月末に迫り、長野市では出場する隊員たちが日々、訓練に汗を流しています。



ロープを素早く腰に巻き、向こう岸に渡り切るまで実に20秒。長野市の中央消防署できょう、全国大会を前に出場する消防隊員たちがこれまでの訓練の成果を村松淳一消防局長などに報告しました。



消防救助技術大会は、消防隊員が日々訓練している救助技術の精度を競うもので、今年、長野市消防局からは2種目2チームが全国への切符をつかみました。





大会を直前に控える中、今月18日には、大阪・道頓堀のビルで消火作業中の消防隊員2人が命を落とす火事が発生。隊員たちは、自らの命を守るためにも日々訓練を積んでいます。今回、長野市消防局からは隣の建物などにいる要救助者を助け出す種目「ロープブリッジ救出」に去年の全国大会で最速タイムを記録した中央消防署の高度救助隊の1チーム4人が。さらに地下などにいる要救助者を5人一組で救助する種目「引揚救助」には、篠ノ井消防署の特別救助隊5人が挑みます。「引揚救助」に出場篠ノ井消防署・市川直樹消防士長「いつも通りやるということを心掛けてやってきたいと思います」「ロープブリッジ救出」に出場中央消防署・髙見澤風翔消防士「災害で人命救助が最優先ですので、その基盤となる資機材の取り扱いであったり、気持ちの部分であったり、そういったところの向上を一番に自分は考えてやっています」全国大会は８月30日に兵庫県で開かれます。