千葉、脅迫など悪質行為への対応を発表「法的措置を含め、改めて厳正に対処してまいります」、クラブハウスの爆破予告も
ジェフユナイテッド千葉は21日、同クラブに対して、個人を対象としたSNS上での拡散や複数にわたるメール等による誹謗中傷や脅迫などの悪質な行為があったことを発表した。
クラブ公式サイトによると、悪質行為にはクラブハウスの爆破を予告する内容もあったという。クラブは「クラブ関係者のみならず地域の皆さまの安全をも脅かす極めて重大な問題と認識しております」と述べている。
このような悪質行為は昨年もあり、クラブは引き続き所轄警察署と相談・連携をして対応を進める。「本件も非常に深刻な事態と受け止め、状況に応じて法的措置を含め、改めて厳正に対処してまいります」と力を込めた。
「ファン・サポーターの皆さま、関係者の皆さまには、ご心配をおかけいたしますが、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」
「そして、どのような困難があっても、応援してくださる皆さまと共に、今シーズンのリーグ戦を最後まで戦い抜き、J1昇格という目標に向かって一丸となって挑んでまいります」
