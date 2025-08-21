ユーロやポンドが買われる、一連のＰＭＩ速報値を受けて、ドル円は１４７円台後半＝ロンドン為替概況



ロンドン市場は、ユーロやポンドが買われている。仏独ユーロ圏や英国など一連のＰＭＩ速報値がおおむね良好だったことに反応。ユーロドルは1.16台前半に下押しされる場面があったが、その後はＰＭＩを受けて1.16台後半へと上昇。ポンドドルも1.34台前半に軟化したあとは1.34台後半に買われている。ドル円やクロス円は堅調な足取りを示している。ユーロ円は171円台後半での揉み合いを上放れ、172円台乗せへと上昇。ポンド円は198円台前半から199円台前半に買われている。ドル円は、クロス円での円売りと、米１０年債利回り上昇のドル買いの双方を享受して147円台前半から148円手前水準へと買われている。欧州株や米株先物・時間外取引はマイナス圏で推移しており、あすのパウエル講演を控えて慎重姿勢。



ドル円は147円台後半での取引。東京午前の147.26近辺を安値に、ロンドン時間には米債利回り上昇やユーロ円などクロス円の上昇とともに堅調に推移している。足元では147.90付近へと高値を伸ばしている。



ユーロドルは1.16台半ばでの取引。ロンドン朝方に1.1625付近まで下げた後、一連の欧州ＰＭＩ速報値が強含むと買いに反応。ロンドン時間には高値を1.1663近辺に伸ばした。ユーロ円は東京午前の171.53近辺を安値に、ロンドン序盤には買いに動意付いた。足元では高値を172.30台へと伸ばしてきている。対ポンドでは上下動も、足元ではユーロ売りに押されている。



ポンドドルは1.34台後半での取引。ロンドン朝方に1.3435付近まで下押しされたあと、一連の欧州や英国のＰＭＩ速報値発表を受けて買われ、高値を1.3480台に伸ばした。ポンド円は東京午前の198.13近辺を安値に、ロンドン時間には買いに動意付いている。足元では高値を199.20台へと伸ばしてきている。ユーロポンドは前日終値付近で振幅も、足元ではポンド買いが優勢。0.8646-0.8666のレンジにとどまっている。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

