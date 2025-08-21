紗栄子、ヘアカット＆カラーで劇的イメチェン！ 「こんな年の重ね方したい！」「可愛すぎる」
実業家・タレントである紗栄子が20日、自身のインスタグラムを更新し、ヘアカットとヘアカラーを施した近影を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】そんなに変わる!? 紗栄子、ヘアカット＆ヘアカラーで劇的イメチェン！（6枚）
紗栄子は「髪をオリーブベージュに染めて前髪とサイドを切った」と報告し、自身のアップショットを公開。先日の投稿まで、茶髪に近い明るいロングヘアだった紗栄子だが、オリーブベージュにして、前髪とサイドを切りそろえたことで、イメージが様変わりしている。
なお、紗栄子は「ここにきてTikTok始めようかと思い、最近は動画撮り溜めてます」とも予告している。
コメント欄には「きゃー紗栄子さん…！！！にゅーへあお似合いすぎです！！！」「こんな年の重ね方したい！」「さえちゃんはどんなヘアスタイルも本当にいつも最強可愛い」かわいすぎて朝から興奮しました 大好き」「可愛いすぎるーーー」といった絶賛が相次いでいる。
引用：「紗栄子」インスタグラム（＠/saekoofficial）
