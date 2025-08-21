KATSEYEが、特別映像作品『KATSEYE'S VIEWFINDER in Seoul』を9月12日にリリース。本日8月21日より、Weverse Shopにて予約受付を開始した。

本作品は、メンバーのYOONCHAEが用意したソウル旅行記を、映像と写真で収めたもの。ソウルの伝統市場から漢江公園、韓屋村、きらめく夜景まで、メンバーがレンズを通して切り取ったソウルの風景を、約60分の映像コンテンツとしてデジタルコードに収録している。映像コンテンツは、Weverseで高画質のVODとして視聴可能だ。

映像作品に加え、メンバー直筆のメッセージやインタビュー、旅行の瞬間を収めた96ページのフォトブック、旅行中に撮影されたフォトカード（6枚2セット）、折りたたみポスター（2枚1セット）、そしてEYEKONS（ファン名）をこの旅へ招待するRSVPチケットも含まれている。

（文＝リアルサウンド編集部）