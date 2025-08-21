「美人なのにもったいない…」男がつまらないと感じる女性の特徴
実は男性は女性の顔だけではなく、内面もしっかり見ています。
あなたの周りにもかわかわいいのに、なぜか彼氏ができない女性はいませんか？
そこで今回は一緒にいても楽しくない女性の特徴を紹介します。
｜チャラすぎる
ノリがいい女性は男性から好まれる傾向にありますが、あまりによすぎると逆に引かれます。
ノリがいいではなくチャライイメージになり、男性から恋愛対象として見られなくなるのです。
その場が楽しければいいみたいな感じではなく、ノリに程よくついていくことを意識してみてください。
｜頑固
頑固すぎる女性もあまり男性から好まれません。
自分の考えを曲げない意志の強さは魅力的ではあるのですが、あまりに頑固すぎると一緒にいても疲れると男性は感じてしまうのです。
頑固な女性の意見にいつも合わせないといけませんし、自分の意見を取り合ってもらえないので、もう一緒にいたくないとも感じてしまうほど…。
自分の意思を持つのはいいのですが、他人の意見を一切聞かないような態度はやめておきましょう。
｜お酒を一切飲まない
体質や好みがあるので飲めないのは仕方のない話ですが、お酒を一切飲まない女性は男性から敬遠される傾向があるようです。
お酒を飲むことで本音を話したり、テンションが上がって盛り上がったりできます。
お酒を飲まないとそのようなイベントが発生しなくなるので、男性としてはつまらないと感じるようです。
少しでもいいので、ほどよく楽しく飲めたらいいですね♪
もちろん無理して飲む必要はありませんよ！
｜いい子すぎる
男性からしたらいい子すぎる女性も、恋愛対象外になる傾向があります。
いい子すぎると自分が少し悪ふざけしただけでも、罪悪感を感じるようになるので自分が悪者になったかのような気分になるのだとか…。
いい子すぎる女性よりも小悪魔な女性やノリがよくてツッコめる女性が一緒にいて楽しいと感じるようです。
いかがでしたか？
現代では顔がかわいいだけでは通用しない部分があるのですね。
一緒にいて楽しいと思われるためにも、今回紹介したポイントを参考にしてみてください！
🌼言っちゃった…男性が「本命女子だけに伝えてる４つの言葉」