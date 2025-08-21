

2025年5月、実に8年ぶりのグラビア復帰で世間をザワつかせた原幹恵さん。読者の皆様の熱烈なリクエストにお応えして、台湾を舞台に再び撮り下ろしを敢行！ 100点以上のグラビアカットが4週にわたり更新される「週プレ プラス」のメインコンテンツ「＋Special」にも登場中です。

これらを記念し、現在【週プレ グラジャパ！】では「原幹恵特集」ページを公開中。【週プレ グラジャパ！】で発売中の原さんのデジタル写真集をまとめてチェックしましょう！

＊＊＊



原幹恵デジタル写真集『官能的ボディフォルム』（撮影／渡辺達生）

まずは2014年にリリースされたデジタル写真集『官能的ボディフォルム』からご紹介！ セクシーなランジェリーをたくさん着こなすスタイルは、まさに官能的。改めて見ると、今と変わらぬ美貌にも驚かされます。今は髪が短いけれど、この頃のロングヘアも素敵です。



原幹恵デジタル写真集『大胆な胸のポケット』（撮影／佐藤佑一）

こちらも2014年にリリースされたデジタル写真集です。原っぱや川辺など、自然豊かな場所で大胆に撮影。立ち姿も美しいです。極め付きは、お風呂での濡れカット。カラダにピタッと張り付くキャミソールがとっても色っぽい。その全容は、是非購入してチェックを！



原幹恵デジタル写真集『Timeless』（撮影／前康輔）

そして今年5月に発売され大きな話題を呼んだデジタル写真集『timeless』。8年前の写真集を最後にグラビア卒業宣言をしていた彼女だけに、突然の復帰グラビアは多くの読者の心を鷲掴みにしました。ご本人曰く、見どころはトップスと胸の隙間から向こう側が見える「向こう乳」のカット。歳を重ね、上品さを増した原さん。最高です！



原幹恵デジタル写真集『異国でまた、君と。〜prologue〜』（撮影／前康輔）

『timeless』の反響を受け、台湾で撮影された最新撮『異国でまた、君と。〜prologue〜』。台湾の夜市を楽しむ姿から、夕陽が反射する綺麗な海をバックに佇む姿まで。異国ならではの解放的な雰囲気が楽しめるグラビアとなっています。

他にも『sabra』からリリースされたデジタル写真集などもたっぷりラインナップ！ 本当にたくさんのグラビアを見せてきてくれた方なんだなぁ......と、特集ページを見ているだけでしみじみするはず。

＊＊＊

原幹恵特集は「週プレグラジャパ！」特設サイトにて公開中です！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/special/278】

【週プレ グラジャパ！】では、おトクなセールを随時開催中です。「グラジャパ！限定特典カット」が収録されている写真集も数多くあるのでお見逃しなく！

