防災もおやつも、使い方はアイデア次第。自由度が高い無印良品の目盛り付きボトル
使い方をドリンクだけに限定するのはもったいない。
水筒って、「飲み物を入れて持ち歩く」ための道具と思いがちですが、この無印良品の「持ち運びやすい 目盛り付き ドリンクボトル」（税込490円）は生活のいろんな場面にフィットしてくる道具でした。
「いま自分、どれだけ飲んだ？」がすぐわかる
シンプルに便利なのが、50mlずつの目盛り。
「今日は水をたくさん飲もう」と思っても、感覚だけだとすぐ忘れてしまいますよね。こちらは目盛りが印字されているので、自分がどのくらい水分補給したかがパッと見でわかる。脱水が怖いこれからの季節にぴったりです。
唯一、注意点があるとすればフタの挙動が元気すぎること。閉めるときに勢いが良すぎるとフリスビーのように飛んでいってしまいます。
非常用キットとして使う人も
じつはこのドリンクボトル、非常用グッズのケースとして使うというライフハックも。
というのも、ポーチよりも頑丈＆透明で中が見えるという点が、非常時に超便利。今回は去年発売された持ち手なし500mlのボトルに実際に自分用キットを詰めてみました。
・水に流せるポケットティッシュ
・除菌ウエットティッシュ
・絆創膏など
・簡易トイレ
結果、見た目スッキリ・中身ぎっしりの、いい感じの防災ボトルに。
緊急時にはすぐ手に取れるし、バッグに1本すぐ入るので安心感が違います。
キャンディ、ナッツ…もう何を入れたっていい
好きなお菓子を詰めれば外出先やアウトドアでスナックタイムを楽しむのにもぴったり。最近のお菓子はチャックつきで売っているものも多いですが少し食べづらいことも。蓋をひっくり返せば、ちょっとした受け皿に早変わりします。
中に入れるものにルールなんてなし。思いついたら、なんでも入れてOK。シンプルな作りだからこそ、使い道の自由度が広いんです。
