62歳男性・年金と配当金で月約40万円の余裕の生活も「子どもとの関係がぎくしゃく」
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、神奈川県在住62歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：62歳男性
同居家族構成：本人、妻（62歳）
居住地：神奈川県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：750万円
現在の資産：預貯金100万円、リスク資産8000万円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万円（繰り上げ受給）
老齢厚生年金（厚生年金）：14万円 （繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：なし
「年金だけで余裕のある暮らしはできない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「ぜいたくをしなければ年金だけでも生活費を十分に賄えているが、余裕のある暮らしはできない」と語っています。
ひと月の支出は約「18万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「株や債券の配当金は月20万円」年金以外の収入については、「仕事はしていないが、株式や債券などの配当金が月に換算すると20万円程度ある」とのこと。
また年金生活において節約のために実践していることとして、「電力自由化に伴い電力会社を切り替える、スマートフォンは格安SIMのスマートフォンに変えるなど固定費を見直した」とあります。
「死ぬときの相続税が唯一の気掛かり」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「収入はそこそこ高かったが、仕事が忙しくて子どもが小さい頃はたいして遊んであげられなかった。成人してからは普通に接してくれるが、なにかぎこちない雰囲気がある。投資が趣味で金融資産も築けていたことから、もっと仕事だけではなくて家族との時間を増やしていればよかった」と回答。
その反面、「自ら資産を築いてきたことから今の生活に不安などはない」と投稿者。
ただ「死ぬときの相続税がお金関係で唯一気になっている」そうで、すでに「子どもたちには贈与税がかからない110万円の贈与を毎年している」とのこと。
今は「そういった背景から尊敬はしてくれていたり、孫に会わせてくれている。子どもたちも資産運用をして平均以上の資産を築いている」と誇らしく感じている様子。年金生活を通じて家族との時間を取り戻しておられるようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)