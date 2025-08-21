　本日の日経平均株価は、ジャクソンホール会議を控え持ち高調整の売りが優勢となり、前日比278円安の4万2610円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は43社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＡＩデータセンターや暗号資産分野に経営資源振り向けショートカバーで需給相場様相となったイオレ <2334> [東証Ｇ]、株主優待制度の拡充を材料視された八洲電機 <3153> [東証Ｐ]など。そのほか、セレンディップ・ホールディングス <7318> [東証Ｇ]は11日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<2124> ジェイエイシ　東Ｐ　サービス業
<2334> イオレ　　　　東Ｇ　サービス業
<2692> 伊藤忠食　　　東Ｐ　卸売業
<2750> 石光商事　　　東Ｓ　卸売業
<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3341> 日本調剤　　　東Ｐ　小売業
<3452> ビーロット　　東Ｓ　不動産業
<3489> フェイスＮＷ　東Ｓ　不動産業

<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4072> 電算システム　東Ｐ　情報・通信業
<4373> シンプレクス　東Ｐ　情報・通信業
<4377> ワンキャリア　東Ｇ　情報・通信業
<4718> 早稲アカ　　　東Ｐ　サービス業
<4832> ＪＦＥシステ　東Ｓ　情報・通信業
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<6040> 日本スキー　　東Ｇ　サービス業

<6231> 木村工機　　　東Ｓ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6420> ガリレイ　　　東Ｐ　機械
<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6957> 芝浦電子　　　東Ｓ　電気機器
<7115> Ａパーチェス　東Ｓ　卸売業
<7164> 全国保証　　　東Ｐ　その他金融業
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業

<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7438> コンドー　　　東Ｐ　卸売業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7539> アイナボＨＤ　東Ｓ　卸売業
<7565> 万世電機　　　東Ｓ　卸売業
<7649> スギＨＤ　　　東Ｐ　小売業
<7814> 日本創発Ｇ　　東Ｓ　その他製品
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<8850> スターツ　　　東Ｐ　不動産業

<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9275> ナルミヤ　　　東Ｓ　小売業
<9887> 松屋フーズ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース