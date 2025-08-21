本日の【上場来高値更新】 イオレ、八洲電機など43銘柄
本日の日経平均株価は、ジャクソンホール会議を控え持ち高調整の売りが優勢となり、前日比278円安の4万2610円と3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は43社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、ＡＩデータセンターや暗号資産分野に経営資源振り向けショートカバーで需給相場様相となったイオレ <2334> [東証Ｇ]、株主優待制度の拡充を材料視された八洲電機 <3153> [東証Ｐ]など。そのほか、セレンディップ・ホールディングス <7318> [東証Ｇ]は11日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<2124> ジェイエイシ 東Ｐ サービス業
<2334> イオレ 東Ｇ サービス業
<2692> 伊藤忠食 東Ｐ 卸売業
<2750> 石光商事 東Ｓ 卸売業
<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ 不動産業
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3341> 日本調剤 東Ｐ 小売業
<3452> ビーロット 東Ｓ 不動産業
<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ 不動産業
<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4072> 電算システム 東Ｐ 情報・通信業
<4373> シンプレクス 東Ｐ 情報・通信業
<4377> ワンキャリア 東Ｇ 情報・通信業
<4718> 早稲アカ 東Ｐ サービス業
<4832> ＪＦＥシステ 東Ｓ 情報・通信業
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<6040> 日本スキー 東Ｇ サービス業
<6231> 木村工機 東Ｓ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6420> ガリレイ 東Ｐ 機械
<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6957> 芝浦電子 東Ｓ 電気機器
<7115> Ａパーチェス 東Ｓ 卸売業
<7164> 全国保証 東Ｐ その他金融業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7438> コンドー 東Ｐ 卸売業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7539> アイナボＨＤ 東Ｓ 卸売業
<7565> 万世電機 東Ｓ 卸売業
<7649> スギＨＤ 東Ｐ 小売業
<7814> 日本創発Ｇ 東Ｓ その他製品
<8267> イオン 東Ｐ 小売業
<8850> スターツ 東Ｐ 不動産業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<9275> ナルミヤ 東Ｓ 小売業
<9887> 松屋フーズ 東Ｐ 小売業
株探ニュース