これまで総勢60名が所属した、美人百花専属読者モデルFlowers（フラワーズ）。

在籍した期間は違えど、美人百花を通してひとりひとりがどのような変化・成長を遂げたのかを紐解いていきます。

今回はFlowers5期生・6人の物語をご紹介♪

働いていても、ママでも百花レディでいる努力を忘れない

Flowers5期生・白石世奈さん（30歳）

「30歳という節目に読者モデルの世界へ飛び込み、美人百花を盛り上げられたらと思い応募。私はお出かけ企画に参加することが多く、加入してすぐの頃に麻布台ヒルズへ取材に行ったり、美容Dayに密着する企画ではいつも通っているサロンで撮影したりと、緊張しながらも楽しく撮影したことを覚えています。Flowersに選ばれる前は周りからの評価を気にしていましたが、たくさんの友達と出会えたことやより美に関する努力をしたことで、今は自分を好きになることができました。これからも品良く、可愛く、力強く、美容にもお洒落にも怠けない、フェミニン代表の働くママ・美香さんを追いかけ続けます」

２つの夢が叶って見えてきた“自分を表現すること”

Flowers5期生・明石真由美さん（28歳）

「学生時代に母が買ってくれていた美人百花。いつか私も読者モデルとして活動できたらと夢見ていたので、合格の知らせが届いたときは母と一緒に喜びました。また長年の夢だった自社ブランドの立ち上げも叶えることができ、体型維持から髪のケア、さらには撮影時の立ち姿まで徹底的にこだわり、仕事にもFlowersとしての活動にも全力で臨むように。『美人百花の読モになること』と『ブランドを立ち上げたこと』の2つの夢が叶ったことで、これから自分をどう魅せていきたいのかを考えるきっかけにもなりました。漠然とした目標しかなかったオーディションのときの私よりも、明確な目標をもった自立した女性へと成長できたのかなと思っています」

SNSでの発信力や服を選ぶ美的感覚が磨かれました

Flowers5期生・宮野真綾さん（27歳）

「初めて美人百花を読んだときにモデルさんたちがきれいに洋服を着こなしているのを見て、ダイエットをしようと決意。17キロも痩せることができ、その後も自分磨きを頑張りつづけ、Flowers5期生に応募しました。面接のときに動画を初めて作成したことがきっかけで、その後もインスタで積極的にリール動画をアップ！ またパーソナル診断を受け、今までは手にとらなかった服も着るようになりました。今後も活動を通して得た発信力と美的センスを活かしつつ、親近感を与えられるような情報を発信をし、誰かに寄り添える女性を目指していきたいです」

ハッピーな仲間たちのおかげで私にも幸せが伝染♡

Flowers5期生・小田ほのかさん（28歳）

「見た目はもちろん内面まで輝く女性に憧れて応募したFlowers。フェミニンが大好きな仲間と出会って、美容やおしゃれへのモチベーションが高まった2年間でした。自分なりにSNSでコーデの発信をするようになってからは伝えることの難しさに直面。さまざまな記事を見てワードをストックしていたら、フォロワーさんから反応をもらえたときはうれしかったです。また、いつ会ってもハッピーオーラ全開のFlowersのみなさんと過ごす中で幸せが人から人へ伝染することを知り、これからは私自身も周りの人を明るく照らせる女性へと成長していけたらと思っています」

今までの努力が認められ、勇気と自信をもらえた場所

Flowers5期生・花城さあやさん（28歳）

「面接のとき、宝塚を退団して不安な気持ちを抱えていた私に編集部の方が温かい言葉をかけてくださり、大きな勇気をいただきました。誌面では自分がもっている資格を活かして、顔タイプファッションの企画にも挑戦！ 診断はもちろん、コーデまで監修することができ、誌面を見たときには出演してくれたFlowersのみなさんがあまりにも素敵で、私の一生の宝物になりました。Flowersになるまではジャンル問わず服を選んでいましたが、今では百花フェミニンじゃないと落ち着きません。今後も私は一生フェミニンを貫いて、多くの女性が自分らしく輝くきっかけをつくっていきます」

Flowersへの憧れはそのままに個性を磨いた日々

Flowers5期生・八木友理恵さん（27歳）

「仕事もFlowersの活動も両立している先輩たちを尊敬していたので、自分なりに頑張ってきたのですが、あるとき読者の方から『お仕事もプライベートも充実していて憧れています！』と言っていただき、とても嬉しくなりました。またFlowersのみんなは積極的に自分磨きをしていたり、実際に会ったときはその美しさに圧倒されるので、少しでも自分をアップデートできるように意識。結果、夢だったBest Flowersにも選んでいただき、特集ページを組んでもらえたことは、かけがえのない貴重な体験になりました。これからも自分に嘘をつくことなく、限りある時を精一杯楽しめる女性を目指します！」

5期生のみなさんは仕事もプライベートもFlowersの活動も、どんなことでも全力で挑戦していた印象です。約2年間の活動の中で、仕事の幅を大きく広げた人もいれば、会うたびに可愛さが格段にレベルアップしている人もいたりと、お互いにいい刺激を与え合っていたのではないかと思います。

5期生は応募数に対して合格者は6名と、歴代の中でも最も高い倍率でした。その中で誰1人かけることなく最後を迎えられたことは、全員がこれまで頑張ってきた努力の成果なのだと思います。

白石さん、明石さん、宮野さん、小田さん、花城さん、八木さん。

今まで本当にありがとうございました！

―美人百花編集 渡邊早貴

