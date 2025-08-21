フェミニン派OLたちの通勤服は、実は圧倒的にブルー率が多いことが判明！その理由は、清潔感、知性、透明感…、オフィスで求める好印象の全てが詰まっているから。この夏を涼しく爽やかに乗り切るために、素敵ブルーを最大限に生かす通勤服を大解剖♪

甘ブラウスは清楚なブルーカラーでオフィスにも♪フリル袖ブラウスで導く美人なブルー通勤のお手本

出典: 美人百花.com

華奢な二の腕を演出するフリル袖がレディなブラウス。レースタイトスカートでメリハリを作れば、スタイル美人も入手可能。グレイッシュ小物で洗練感を足すのもポイント。

ブラウス\3,490／神戸レタス スカート\18,700／Noëla バッグ\22,550／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） 靴\24,200／銀座かねまつ（銀座かねまつ6丁目本店）

ホワイトフレームに映えるブルーのボウタイが知的♪

出典: 美人百花.com

きちんと感が欲しい日は、ジレをプラスして甘さの引き算を。

ブラウス\11,000／Noëla ジレ\12,320／SNIDEL スカート\13,200／Swingle（Swingle 有楽町マルイ店） バッグ\68,200／ケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペード カスタマーサービス） 靴\24,970／タラントン by ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

掲載：美人百花2025年8月号「素敵ブルーでレディに夏通勤」

撮影／志田裕也 スタイリング／楠玲子 文／長谷川稚渚