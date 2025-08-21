疲労、便秘、肌の乾燥、くすみが気になるときに食べたい！【ごまだれ汁なしタンタン麺レシピ】
お腹を満たすご麺に、薬膳の効果を。おいしく不調をケアできる薬膳ごはんで体の内側からパワーを底上げ♪ごまだれ汁なしタンタン麺レシピ
出典: 美人百花.com
食欲をそそる肉みそと薬味をたっぷりと加えた汁なしタンタン麺。麺に絡めた白練りごまが皮膚の乾燥を防止し、便秘を改善します。
作り方（2人分）
豚ひき肉…100g
にんにく…1片
しょうが…1片
青ねぎ…2本
中華麺…2玉
豆板醤…小さじ1
ごま油…大さじ1/2
[A]
みそ…小さじ1
みりん…大さじ1と1/3
しょうゆ…大さじ1
酒…大さじ1
[B]
白練りごま…大さじ1
しょうゆ…大さじ1
黒酢(または酢)…大さじ1
ごま油…小さじ1
ラー油…適量
あれば刻んだ花椒…適量
作り方
1.にんにく、しょうがはみじん切りにする。青ねぎは小口切りにする。
2.フライパンに油を入れてにんにく、しょうが、豆板醤を炒める。香りが立ったら豚ひき肉を入れて炒め、肉の色が変わったらAを加えて炒め合わせる。
3.Bをよく混ぜ合わせてボウルに入れる。
4.麺は袋の表示時間通りにゆでてざるにあげ、水気をしっかりきってから3のボウルに入れて和える。器に盛って2をのせ、青ねぎを散らす。好みでラー油や刻んだ花椒をかける。
掲載：美人百花2025年9月号「夏の疲れにゆる薬膳レシピ」
料理/山田奈美 撮影/福井裕子 スタイリング/木村遥 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部