お腹を満たすご麺に、薬膳の効果を。おいしく不調をケアできる薬膳ごはんで体の内側からパワーを底上げ♪

ごまだれ汁なしタンタン麺レシピ

出典: 美人百花.com

食欲をそそる肉みそと薬味をたっぷりと加えた汁なしタンタン麺。麺に絡めた白練りごまが皮膚の乾燥を防止し、便秘を改善します。

作り方（2人分）

豚ひき肉…100g

にんにく…1片

しょうが…1片

青ねぎ…2本

中華麺…2玉

豆板醤…小さじ1

ごま油…大さじ1/2

[A]

みそ…小さじ1

みりん…大さじ1と1/3

しょうゆ…大さじ1

酒…大さじ1

[B]

白練りごま…大さじ1

しょうゆ…大さじ1

黒酢(または酢)…大さじ1

ごま油…小さじ1

ラー油…適量

あれば刻んだ花椒…適量

作り方

1.にんにく、しょうがはみじん切りにする。青ねぎは小口切りにする。

2.フライパンに油を入れてにんにく、しょうが、豆板醤を炒める。香りが立ったら豚ひき肉を入れて炒め、肉の色が変わったらAを加えて炒め合わせる。

3.Bをよく混ぜ合わせてボウルに入れる。

4.麺は袋の表示時間通りにゆでてざるにあげ、水気をしっかりきってから3のボウルに入れて和える。器に盛って2をのせ、青ねぎを散らす。好みでラー油や刻んだ花椒をかける。

掲載：美人百花2025年9月号「夏の疲れにゆる薬膳レシピ」

料理/山田奈美 撮影/福井裕子 スタイリング/木村遥 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部