【米寿】はなんて読む？見慣れた漢字だけと意外と読めない！？

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「東海林」はなんて読む？ 「東海林」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、4文字の名字です！ いったい、「東海林」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「しょうじ」でした！ 東海林は、山形県、秋田県、北海道に多くみられる名字です。 日本には約2,000人の東海林さんがいるのだそう。 由来には諸説ありますが、それまで「東」の「海」を守ってきた「林」さんが、ある日から荘園（しょうえん）の管理をすることになり、「東海林」で「しょうじ」と読むことになったといわれていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部