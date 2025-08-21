【米寿】はなんて読む？見慣れた漢字だけと意外と読めない！？
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「東海林」はなんて読む？
「東海林」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、4文字の名字です！
いったい、「東海林」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「しょうじ」でした！
東海林は、山形県、秋田県、北海道に多くみられる名字です。
日本には約2,000人の東海林さんがいるのだそう。
由来には諸説ありますが、それまで「東」の「海」を守ってきた「林」さんが、ある日から荘園（しょうえん）の管理をすることになり、「東海林」で「しょうじ」と読むことになったといわれていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
