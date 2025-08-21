◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-楽天（21日、ZOZOマリン）

楽天の先発・瀧中瞭太投手は4回にロッテ打線につかまり、大量得点を取られました。

この日先発のマウンドに立った瀧中投手はロッテに対して、プロ通算7戦0勝5敗となっており、難敵としていました。初回、郄部瑛斗選手にセンターへの3ベースを浴び、2アウト3塁のピンチの状況。続く山口航輝選手に1ストライクから2球目、高めのストレートをレフトスタンドへ運ばれ、先制の2ランとされます。

続く4回、再び郄部選手にセンターへのヒットを許すと、ここで打席に立ったのは先制の2ランを許した山口選手。今度は3球目、フォークをスタンドに運ばれ、再び2ランを浴び、追加点を許します。これ以上の失点は避けたい楽天。しかし打者2人に四球を許し、1アウト1、2塁の状況で守備のエラーが重なりさらに2点を失います。さらに友杉篤輝選手にライトへのタイムリー、打者が一巡して郄部選手にライトへのタイムリーを浴び、2点を失ったところで先発の瀧中投手が降板。今日の試合でのロッテ初勝利とはならず悔しい登板となりました。

続いて2アウト1、3塁の状況でマウンドに上がった柴田大地投手でしたが、続く打者の山口選手に3打席連続のホームランとなる3ランを浴び、楽天はさらに3点を失います。ここで打席に立ったソト選手をセンターフライに打ち取り、3アウトに。勢いづいたロッテ打線を抑えられず、この回9点を取られ、合計で11点と突き放されました。