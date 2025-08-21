好き&行ってみたい「佐賀県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「広川原キャンプ場周辺森林」、1位は？
木々のざわめき、鳥のさえずり。心癒される森林浴スポットで、日々の喧騒（けんそう）を忘れてみませんか。
All About ニュース編集部では、2025年8月12〜14日の期間、全国20〜60代の男女209人を対象に、「森林浴スポット（九州地方・沖縄）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい佐賀県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「キャンプが好きなので、キャンプと合わせて森林浴したい」（30代女性／茨城県）、「散策しやすいエリアで、気軽に行けそうだから」（30代女性／静岡県）、「木立の中が気持ちよさそうでキャンプ場でものんびりできそうだからです」（40代女性／青森県）といった声が集まりました。
回答者からは「いったことがありますが、自然の美しさと季節の彩りが融合した九州屈指の絶景スポットです」（40代男性／福岡県）、「日本の滝100選に選ばれた滝で、九州一の落差をほこり初夏にはアジサイが咲きほこり美しい」（60代男性／兵庫県）、「天然のウォータークーラーで、マイナスイオンをたくさん浴びることができる。特に見返りの滝の、山の上流ならではの水の透明度が好きです」（30代女性／佐賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：広川原キャンプ場周辺森林／28票嬉野市嬉野町に広がる広川原キャンプ場周辺の森林は、深呼吸したくなるほど澄んだ空気と、どこまでも続く緑に包まれた癒やしの空間。広々としたサイトでキャンプを楽しみながら、朝は森のさえずりで目覚め、昼は木陰の中でのんびりと過ごせるぜいたくな時間が流れます。整備されたハイキングコースもあり、初心者でも安心して森の中を散策できるのが魅力。子ども連れでも楽しめる自然体験スポットとして、地元でも人気のエリアです。
1位：見返りの滝／60票唐津市にある見返りの滝は、高さ約100mを誇る迫力ある名瀑で、滝を包む豊かな森林がまるで天然のヒーリング空間のよう。滝まで続く遊歩道では、木々の間から差し込むやわらかな光とせせらぎの音に包まれながら、心地よい森林浴が楽しめます。特に初夏のアジサイの季節は、色とりどりの花が咲き誇り、滝との共演が見事。清涼感あふれる空気の中、自然に身を委ねるぜいたくなひとときを過ごせるスポットとして、多くの人に愛されています。
