カゴメは、誰でも簡単においしく、野菜の彩りを楽しめるおかずが作れるメニュー専用調味料「じょうずに野菜」シリーズの新商品として、「白菜のデミ風ミートグラタン用ソース」を8月26日に発売する。

この「じょうずに野菜」シリーズは、素材と一緒に焼いたり、煮込んだりするだけで、フライパンひとつで手軽に主菜となる1品がおいしく作れるメニュー専用調味料。トマトや数種類の野菜をソースに使用し、トマトをじっくり煮込んだうま味を活かした味づくりと、下ごしらえの手間を省いた設計が特長となっている。メニュー決め・味決めの手間をカットできることも、同シリーズのポイントのひとつ。小さな子どものいる家庭から高い支持を受けており（出典マクロミルQPR購入者属性 子あり子なし世帯の購入金額構成比／期間2024年10月〜2025年3月）、未就学児がいる世帯の利用が広がっている（出典マクロミルQPR末子年齢が0〜3歳世帯年間購入率推移／期間2021年〜2024年）。

冬場は鍋料理のおいしい季節だが、余った白菜の使い道に悩みがち。新商品の「白菜のデミ風ミートグラタン用ソース」は、家庭でよく使われる白菜や挽肉をフライパンで炒め、仕上げにチーズを加えるだけで、ご飯がすすむ味わいのおかずが10分以内に簡単に作れる調味料。同商品は、完熟トマトと玉ねぎをベースにしたソースに、ビーフエキスを合わせることでデミ風味を実現した。さらにクリームのコクを加えることで、まろやかなミートグラタンが簡単に仕上がる。家庭にあるじゃがいもやレンコン、きのこ等、好きな野菜を加えたアレンジも楽しめる。

同社は、同品を通して、家庭でも野菜をもっと手軽に楽しんでもらい、おいしく食べられるトマトメニューを提案していく考え。

［小売価格］280円前後（税込）

［発売日］8月26日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp