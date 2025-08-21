森永製菓は、もっちりやわらかい“もちやわ”食感と、こだわりの国産素材を使用した「絶品ホットケーキミックス360g」を8月26日から発売する。

「森永ホットケーキミックス」は、1957年の発売以来、長きにわたり、簡単にふんわりとしたホットケーキが楽しめる商品。家族団らんシーンや、子どもが初めて作る料理として、また、近年では“離乳食・幼児食”で活用されるなど、食シーンや世代を越えて多くの消費者に支持を得ている。

今回発売する「絶品ホットケーキミックス360g」は、試行錯誤を重ね実現したもっちりやわらかい“もちやわ食感”と、国産小麦粉（北海道小麦「きたほなみ」の小麦粉を小麦粉中69％使用）や国産バターミルクパウダーなどの“素材”にこだわった商品。森永ホットケーキらしい王道な味わいで、コクがあり満足感のある風味を楽しめる。簡単に無理せず、「自分が満たされる丁寧な暮らし」を過ごしたい人にぴったりの商品となっている。

もっちり感がありつつ柔らかさのある“もちやわ食感”を追求した「絶品ホットケーキミックス360g」の発売で、消費者に笑顔を届けていく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］8月26日（火）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp