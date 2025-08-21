ガバッと着るだけでOK！【ハニーズ】40・50代のための「体型カバートップス」

薄着の季節、二の腕や腰まわりが気になる……。そんなミドル世代は、ゆったりとしたシルエットのトップスを頼ってみて。【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】なら、リラックス感がありながらも上品見えするトップスが充実のラインナップ。大人に似合うデザインでオンオフ問わず活躍してくれます。

きれい見えとトレンド感を両立！ プリーツトップス

【GLACIER lusso】「プリーツブラウス」\2,980（税込・セール価格）

フロントのプリーツが特徴的なブラウス。きちんと見えしながら、クロップド丈でトレンド感アップも狙えます。公式サイトには「長めの袖丈で二の腕もカバー」とあり、一枚で安心して過ごせそう。パンツともスカートとも好相性。羽織として着こなせるのも高ポイントです。

サイドプリーツがコーデのアクセントに

【GLACIER lusso】「脇プリーツトップス」\1,980（税込・セール価格）

サイドに施したプリーツが特徴のトップス。Tシャツのようなリラックス感がありつつ、サイドのプリーツが上品さをプラスしてくれます。腰まわりが隠れるやや長めの着丈で、安心感ありかも。秋を先取りできそうなボルドーのほか、清潔感のあるアイボリーや涼しげなネイビーもラインナップ。

