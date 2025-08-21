日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、「とろ〜り月見」シリーズ全4種を8月27日から数量限定で販売する。

さらに今年は、たまご好きに向けた新プロジェクト「人類たまご化計画」を始動する。この「人類たまご化計画」を推進すべく、CTO（Chief Tamago Officer）には、たまご好きで知られる、なかやまきんに君に就任してもらうと共に、「とろ〜り月見」シリーズを発売する8月27日に先駆けて、たまご好きがたまご好きのために開発した、ふんわり目玉焼き風オムレツを3つ積み上げた「トリプル月見バーガー」を8月20日から全国7店舗で限定先行販売する。





待ちに待った月見シーズンがやってきた。今年のKFCの月見は、例年以上にたまご好きに愛してもらえるように「とろ〜り月見」にとことんこだわった。今年の月見シーズンでは、「たまご好きがたまごを楽しむための商品」というテーマのもと、“たまご感”をより強調した新たなラインアップを展開している。人々にたまごに対する本気の姿勢を見せるべく、CTOには、たまご好きであるなかやまきんに君に就任してもらい、たまご好きによる、たまご好きのための禁断のプロジェクト「人類たまご化計画」を始動した。ふんわり目玉焼き風オムレツをたっぷりと3段も積み上げて“たまご感”満載の「トリプル月見バーガー」を開発し、先行販売する。

今年の月見は「たまご好きがたまごを楽しむための商品」という開発オリエンのもと、“たまご感”をより強調した新たなラインアップを展開する。中でも注目してもらいたいのは、「とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」。昨年はハーブが効いたタルタルソースを使用していたが、今年はハーブを抑え、よりたまご本来の味わいを楽しめる構成に仕上げた。また、「トリプル月見バーガー」は“たまご感”をさらに極めた新提案商品。3枚の目玉焼き風オムレツと1.5倍に増量したたっぷりのタルタルソースという、まさに“たまご推し”の一品となっている。どうぞ近くの店舗で賞味してほしい考え。





たまご好きのための禁断の商品「トリプル月見バーガー」を開発、8月20日から全国7店舗で販売する。通常の「とろ〜り月見」シリーズではふんわり目玉焼き風オムレツが1つのところを、3枚重ね、具材感たっぷりのタルタルソースを大胆に加えることで、まさに“たまご尽くし”を実現した。KFCがたまご好きに向けて開発した、たまご愛にあふれるインパクト満点の限定商品となっている。また、「トリプル月見バーガー」を販売する店舗では先行して「とろ〜り月見」シリーズも先行販売する。

［小売価格］

とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル：590円

とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタルセット：1000円

とろ〜り和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタルよくばりセット：1300円

とろ〜り月見チーズフィレバーガー：540円

とろ〜り月見チーズフィレバーガーセット：950円

とろ〜り月見チーズフィレバーガーよくばりセット：1250円

とろ〜り月見ツイスター：480円

とろ〜り月見ツイスターセット：890円

とろ〜り月見ツイスターよくばりセット：1190円

おもちカスタードの月見パイ：300円

トリプル月見バーガー：990円

（すべて税込）

［発売日］8月27日（水）

※「トリプル月見バーガー」は8月20日（水）から

