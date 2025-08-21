8月19日、俳優の高橋克典がアメーバオフィシャルブログを更新。成長した16歳の息子の合宿出発を見送った様子を公開し、父としての心境を明かした。

【写真】16歳息子のすらりとした立ち姿なども公開

この日、高橋は「息子は合宿へ」と題してブログを更新。「これはこないだ、1回目の合宿に出かけた時。」と切り出し、「久しぶりに東京駅まで送っていった」と報告。

合わせて、スーツケースを引きながら歩く白のTシャツに黒の短パン、黒のキャップを被ったスポーティな息子の姿や、東京駅に停車する北陸新幹線の車両に乗り込む前の様子などを公開した。

さらに、「デカくなったなぁ。笑」と息子の成長をしみじみ実感した様子で綴り、「今日また2度目の合宿へ出かけて行ったそうな。」「怪我なく帰ってきますように。」と父親としての思いを込め、ブログを締めくくった。

この投稿に対して、ファンからは、「どうみてもカッコイイ」「なんてスレンダーな」「カッコ良さが滲み出てますね」「本当にスタイルが良くて前途洋々」「成長されていく姿が楽しみ」「立ち姿が克典さんに似ている気がします」「背が高い」など、成長を喜ぶ声が多く寄せられている。