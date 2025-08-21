和水町はお米もおいしい、きれいなところだモン

熊本のうまかお米、大好きだモン

熊本の魅力をハマっ子のみなさんにお伝えに来たモン

鬼の仲間として狂言に出演したモン

" />熊本県和水町観光物産フェアへ。和水町といえば「日本マラソンの父」金栗四三さんの故郷。久々に金栗Tシャツと足袋で登場。「むしゃんよか（かっこいい）かモン？」とちょっとかっこつけて。Tシャツを着ていると、だいたいこういうことに……（笑）。和水町のマスコットキャラクター「なごみん」も登場。ふたりでふざけ始めて会場に笑いが弾けた。翌日は帽子にバンダナで登場。「かわいいでしょ」。熊本はスイカの生産量が日本一。「大きなスイカはボクの、小さなスイカは……やっぱりボクの」ということらしい。熊本県山都町の棚田を未来につなぐ“つながるシェア田”10周年イベントに登場。耕作放棄地を減らそうと、「つながるキッチン」代表の中原麻衣子さんが始めた、山都町のお米オーナー制度の取り組みは多くの人の共感を呼んでいる。イベントは、オーナーの一員でもあるフレンチの坂井宏行シェフの「ラ・ロシェル 南青山」で行われた。シェフ姿で登場、来場者も大喜びだった。「つながるシェア田」の主催者・中原さんと坂井シェフとともに。「ボクもお料理、大好きだモン」とアピール。横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズに「熊本のうまかもん」や魅力を伝えるために登場。同ホテルのレストラン「コンパス」では10月17日まで九州・熊本フェアとして熊本の食材を豊富に使ったビュッフェを開催している。広くてきれいなロビーに大興奮、走り回っていた。熊本県天草の地鶏「天草大王」の等身大パネルを持って。絞めているわけではなく、「かわいがって」いるらしい。熊本の物産をPR。国立能楽堂での「萬狂言 ファミリー狂言会 夏」に参加。野村万之丞さんによる「狂言のおはなし」では、くまモンも鬼として出演する「首引」の解説をお手伝いした。揚幕から橋掛かりへ。堂々たる足さばき。「首引」は鎮西八郎為朝と鬼の親子の交流を描いた物語。為朝と鬼姫の勝負の場面が解説された。まずは腕押し。くまモンが負け、悔しそう。次の勝負はすね押し。くまモンの勝利。思い切りドヤ顔。最後は観客も一緒に「狂言たいそう」で盛り上がった。揚幕前で丁寧に一礼して舞台を降りた。​​撮影・文：亀山早苗フリーライター。明治大学文学部卒業。生涯最初で最後の一目惚れでくまモンと出会う。追っかけ歴およそ13年。1年の10分の1は熊本に滞在。関連著書に『くまモン力』（イーストプレス）がある。熊本でもくまモンを追いかけ続け、2016年の熊本地震、2020年の豪雨水害で災害から立ち上がる人たちのルポも。くまモン以外の趣味に浪曲、落語、歌舞伎など古典芸能鑑賞。(文:All About 編集部)