国立能楽堂に登場したくまモン。「鬼の仲間」として袴姿で舞う姿に大喝采！【7月のくまモン】
全国的に猛暑が続いた7月ですが、くまモンは暑ければ暑いほど「燃えてしまう」らしく、あちこちで熱いステージを繰り広げました。おともだちには必ず「水分とってはいよ〜」と言うのを忘れないくまモンです。
映画祭に参加して「楽しかモン」。
おともだちと記念写真を撮るくまモン。
ステージパフォーマンスの後、紙芝居のふたりと。柝を手に客寄せのお手伝い？
熊本県物産市でお手伝い。電卓をガン見。
会場のきれいなバルーンとともに。
サインしたパネルとともに。
「読んで読んで」とアピール。15年にわたる活動での気持ちが丹念につづられている。
「むしゃんよか（かっこいい）かモン？」とちょっとかっこつけて。
Tシャツを着ていると、だいたいこういうことに……（笑）。
和水町のマスコットキャラクター「なごみん」も登場。ふたりでふざけ始めて会場に笑いが弾けた。
翌日は帽子にバンダナで登場。「かわいいでしょ」。
熊本はスイカの生産量が日本一。「大きなスイカはボクの、小さなスイカは……やっぱりボクの」ということらしい。
シェフ姿で登場、来場者も大喜びだった。
「つながるシェア田」の主催者・中原さんと坂井シェフとともに。
「ボクもお料理、大好きだモン」とアピール。
広くてきれいなロビーに大興奮、走り回っていた。
熊本県天草の地鶏「天草大王」の等身大パネルを持って。絞めているわけではなく、「かわいがって」いるらしい。
熊本の物産をPR。
揚幕から橋掛かりへ。堂々たる足さばき。
「首引」は鎮西八郎為朝と鬼の親子の交流を描いた物語。為朝と鬼姫の勝負の場面が解説された。まずは腕押し。
くまモンが負け、悔しそう。
次の勝負はすね押し。
くまモンの勝利。
思い切りドヤ顔。
最後は観客も一緒に「狂言たいそう」で盛り上がった。
揚幕前で丁寧に一礼して舞台を降りた。
撮影・文：亀山早苗
フリーライター。明治大学文学部卒業。生涯最初で最後の一目惚れでくまモンと出会う。追っかけ歴およそ13年。1年の10分の1は熊本に滞在。関連著書に『くまモン力』（イーストプレス）がある。熊本でもくまモンを追いかけ続け、2016年の熊本地震、2020年の豪雨水害で災害から立ち上がる人たちのルポも。くまモン以外の趣味に浪曲、落語、歌舞伎など古典芸能鑑賞。
